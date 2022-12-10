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大陸 大陸焦點 特派現場

19歲少女嫌154公分太矮！忍痛斷骨增高6公分　結果出現行走障礙

▲▼少女接受斷骨增高手術 。（圖／翻攝自秒拍）

▲ 檢查結果。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西南昌一名19歲少女因不滿意自己154公分的身高，決定接受俗稱「斷骨增高」的手術，然而雖然「長高」了6公分，卻發生傷口感染，導致無法正常行走。醫生坦言，恢復可能有困難。

據《山海視頻》報導，19歲的曉欣（化名）今年4月到湖南一家私立醫院，接受脛腓骨延長術，然而手術傷口發生感染，出現關節僵硬、行走困難等情況，隨後到醫院就診。

檢查發現，曉欣的膝關節與踝關節都已經僵硬，身高增高6公分後，整個下肢的肌肉神經被拉扯，腳不能蹺起來，導致行走障礙。

醫師介紹，脛腓骨延長術術後容易感染，導致殘疾的機率極高，目前這個手術是中國大陸是禁止的，切勿進行斷骨增高手術。

▲▼少女接受斷骨增高手術 。（圖／翻攝自秒拍）

▲ 醫師提醒，斷骨增高手術風險非常高。（圖／翻攝自秒拍）

無獨有偶，江蘇淮安亦有一名22歲的男子，早前希望能「長高點」，於是赴南韓接受斷骨增高手術，結果導致雙腿嚴重感染、無法行走，甚至可能終身殘疾。醫生指出，患者3個月內骨頭若沒有癒合，可能要做自體移植手術。

此事登上大陸微博熱搜，網友熱議道，「想想就覺得腿痛，這女孩對自己太狠了」、「154也不矮啊」、「比拔苗助長還要離譜的操作了吧」。

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