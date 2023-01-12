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網購族注意！電商公告春節出貨時間　蝦皮店到店直營門市三天公休

▲▼ 超商,包裹,取貨,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲網購平台喊出春節不打烊，照常營運出貨，不過也有部分商品因配合物流商營運服務時間調整，配送時程將順延。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今年農曆新年長達10天，已有網購業者提前推出過年不打烊專區，準備搶攻連假商機，讓民眾宅在家沒事上網可以買好買滿，不過下單前仍要留意各大電商平台的春節服務公告，僅管照常營運出貨，但有部分商品因應宅配物流商調整配送時間，未能如期送達的話，就要等到年後才能收到貨，而像是蝦皮店到店直營門市春節有三天公休，取件前先記下時間，避免撲空。

東森購物網在春節期間針對快配及超取商品提供正常出貨，其餘商品依據訂單完成付款順序，於1/30起安排出貨，若是購買大型家電，想在年前收到開箱的話，訂單需在1/16前完成付款，之後會由出貨商聯絡送貨時間，1/19止未配送完成的話，將遞延於1/30起出貨。

東森購物網春節出貨公告（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網因應農曆春節公告出貨時間調整通知。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網1/20～1/29年節期間凡標示「春節不打烊」之商品，皆正常配送，其他則依商品頁標示出貨時間為準，退換貨服務申請則是照常受理，非「春節不打烊之速達商品」於1/30後進行回收。

PChome 24h購物春節期間照常出貨，需注意的是，標示「低溫」、「大材積」、「超大材積」、「需安裝商品」、部分類型商品（32吋液晶電視/螢幕）、廠商出貨等商品，因配合供應商及物流商營運服務時間調整，年前若是無法送達，配送時程將順延，於1/30起陸續配送，可參考官網的出貨說明。

蝦皮店到店針對1/14～1/23到貨包裹，將延長3天取貨日（依到貨通知時間為準）之外，全台直營門市於1/21除夕、1/22初一、1/23初二暫停服務，1/24初三、1/25初四調整營業時間為11:30～18:00，1/26起正常營業；美廉社、亞太電信等合作門市1/21～1/23暫停營業，僅美廉社部份門市提供取件服務，1/24 起恢復正常營業，營業時間依各合作門市公告為主。

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲▼蝦皮店到店營業時間、博客來部分出貨在春節期間作業有調整。（上圖／記者劉維榛攝、下圖／翻攝自博客來官網）

博客來春節出貨公告（圖／翻攝自博客來官網）

博客來針對國內訂購配送，有庫存商品於1/20～1/29春節期間照常出貨，若是宅配訂單，宅急便1/22、1/29這兩天不營業，配送時間會順延。過年暫停配送服務部分，1/3～1/29暫停「速」到貨服務、1/20～1/29暫停「傍晚前訂、隔日7-ELEVEN取貨服務」，1/19～1/28箱購商品，例如衛生紙、尿布、無印PP箱、懶骨頭，則是於1/30起陸續出貨。

其他電商平台方面，Yahoo奇摩購物中心僅24小時快速到貨區春節期間照常出貨，其餘因配合宅配物流商暫停服務，1/30起恢復正常。樂天市場春節出貨營運以各店家網頁公告為主，宅配部分以配合物流公司的營業時間為主。生活市集出貨狀況則依照各廠商而定。

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