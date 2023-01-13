歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

▲美國正妹歌手在她18歲時就締造紀錄，短短6小時內靠OnlyFans賺了超過100萬美元。（圖／翻攝自IG／bhadbhabie，下同）

記者張寧倢／編譯

美國饒舌歌手Bhad Bhabie出生於2003年，現年僅19歲，但她除了創作音樂之外還有一項龐大收入來源，她18歲時在付費訂閱平台「OnlyFans」上締造紀錄，短短6小時內就賺取100萬美元（約新台幣3030萬元），迄今賺逾5000萬美元（約新台幣15億元），但她最近表示，那些訂閱者應該被抓去關。

根據《每日星報》報導，嘻哈饒舌歌手Bhad Bhabie在18歲時就成為OnlyFans上最快達到100萬美元收益的創作者，幾個月前更秀出證據指，自在2021年加入平台後已賺取超過5000多萬美元，相當於15億新台幣。不過，她最近卻在訪談中「Diss」這些金主，宣稱那些在她滿18歲後「搶著訂閱」她OnlyFans帳號的人應該被關入監獄。

她解釋，那些追蹤她的典型粉絲，「我覺得他們年齡都到20歲至40歲了，可能像是已婚的白人男人，肯定有一個和我同齡的女兒。」事實上，她之前就曾對那些認為她「年紀太小」不適合經營成人付費訂閱平台的網友進行反擊，她向娛樂媒體TMZ表示，「我認為任何一個說這種話的X子都瘋掉了，因為她們賺的錢還沒有我多。」