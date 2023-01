兇手假扮警察！她在家突遭3男「上門綁架」拖走　懸賞金額逾226萬

▲加拿大37歲女子遭假扮警察的3名兇手綁架,失蹤至今。(圖/取自Ontario Provincial Police)

記者張寧倢/編譯

加拿大伊朗裔女子艾爾娜茲(Elnaz Hajtamiri)2022年1月12日在安大略省的民宅中遭到綁架,有3名蒙面男子穿戴著警察制服、配備闖入,以暴力手段強行將她帶走,時至今日她仍下落不明。警方在當地時間12日舉行的記者會上,宣布將懸賞10萬加幣(約新台幣226.9萬元)尋人緝凶。

根據加拿大CBC報導,安大略省警察局長格雷厄姆(Martin Graham)12日依據目擊者描述公布兩名嫌犯的素描畫像,並宣布將懸賞10萬加幣,希望民眾能提供有關受害的艾爾娜茲或嫌疑人的任何線索,「她的家人對於她的行蹤不明感到悲傷,而過去一年來有關她的消息有限」。

▲警方公布畫像並稱,假扮警察的3名兇手皆戴蒙面頭巾。(圖/取自Ontario Provincial Police)

調查人員根據線索推測案發情景,37歲的艾爾娜茲當晚被3名蒙面男子從瓦薩加海灘(Wasaga Beach)的親戚家中強行帶走,據信3人都穿著警察背心、掛著假警徽,其中一人槍套裡有槍,另一人則持仿製手銬,嫌犯們拖著受害人穿越雪地,把她帶上一輛2016年至2022年款白色Lexus RX 350 SUV,此後她便杳無音訊。

格雷厄姆表示在他32年警察生涯中,從未查辦過這樣的案件,「一名沒有參與任何犯罪的女性,卻被暴力地從房子裡拖出來,此後一年間完全沒有任何她的消息,這是非常罕見且令人不安的。我最大的期望就是她還活著,且最擔心情況正好相反。」

$100K reward for anyone with information that will lead to Elnaz Hajtamiri’s location.#BringElnazHome pic.twitter.com/6jMfJkwMjS