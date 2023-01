龍捲風襲美國南部！房屋碎片捲4500公尺高空　阿拉巴馬至少6死

實習記者任庭儀/編譯

惡劣天氣近日重創美國南部,阿拉巴馬州遭風暴及龍捲風雙重打擊,全州七縣皆受到嚴重損害,龍捲風所到之處房屋成為廢墟,散落的建物碎片更被捲到空中1萬5000英尺(約4572公尺)。阿拉巴馬州州長艾維12日表示,已有6人因毀滅性天氣而喪生。

▲美國阿拉巴馬州遭龍捲風侵襲,許多房屋倒塌損失慘重。(圖/達志影像/美聯社,下同)



綜合紐約時報、CNN等媒體報導,阿拉巴馬州(Alabama)奧陶加郡(Autauga)警長辦公室12日指出,風暴席捲美國南部,奧陶加郡至少6人罹難,阿拉巴馬州、喬治亞州、密西西比州部分地區房屋遭破壞、數萬名用戶斷電。

國家氣象局氣象學家薩特懷特(Gerald Satterwhite)指出,「這是一場相當嚴重的龍捲風,碎片被拋到空中大約1萬至1.5萬英尺的高空。」由於龍捲風在地面移動超過80公里,並達到EF2(每小時風速179-218公里)或EF3級別(每小時風速219-266公里),意味著可能發生穩定建築物結構被嚴重破壞、樹木從根部斷裂、汽車翻覆等情況,阿拉巴馬州七縣皆遭受嚴重損失。

This is the tornado that moved across Autauga County and into Elmore County earlier today. This video was shot in Pine Level by Adam Owens. #ALwx pic.twitter.com/TicyqTF3vz

阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)12日推文表示,「得知有6名阿拉巴馬居民因肆虐全州的風暴而喪生,我感到很難過,並為他們的親屬祈禱。我們已經太熟悉毀滅性天氣了,而我們的人民也能堅韌面對。我們會度過難關並變得更加強大。」

