竹山交流道每年春節封3天！鄉長怒「被當二等公民」　高公局回應了

▲名間鄉長陳翰立（右4）召開記者會，怒批被當次等公民。（圖／翻攝自陳翰立臉書）

記者閔文昱／綜合報導

春節期間民眾返鄉探親、踏青旅遊，車流量大，公路總局每年都會特別規劃疏運計畫，其中國道三號名間交流道將比照往年，初三至初五3天每天早上7時起封閉12小時。不過，這項措施也引發當地民眾不滿，認為會造成台3線大塞車，名間鄉長陳翰立更怒批被當次等公民，要求高工局取消封閉的決定。

公路總局往年規劃春節國道交通管制措施，都會在初三初五每天上午7時至下午7時，實施國道3號「名間雙向入口匝道封閉」，用路人必須改由台3線南下、右轉銜接「國3竹山交流道」，或台3線北上、右轉福岡路、銜接「國3南投交流道」匯入國道，但此舉也造成台3線竹山、名間、南投等3鄉鎮市路段每年都會遇到大塞車情況，引發民怨。

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陳翰立12日召開記者會，質疑高公局厚此薄彼，封閉名間交流道前也未先與名間鄉公所溝通協調，而台中、彰化等相關交流道卻不用一併封閉或輪流封閉，有欺壓名間鄉親之嫌，更是把名間鄉民當成「次等公民」對待，希望鄰近的交流道南投、竹山都可以來配合，這樣子才比較公平。

陳翰立指出，目前已向高公局爭取其他疏導交通的方案，達到台3線及國道3號交通疏解目的，讓名間鄉鄉民在春節期間不受塞車之苦。對此，高公局則回應，今年管制時段從中午12時到晚間9時，已較往年縮短3小時，對於鄉長建議取消雙向管制等，會再帶回研議。