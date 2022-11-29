快訊／國3追撞大貨車！遊覽車「擋風玻璃」全毀　23乘客被送走

記者陳崑福、鄒鎮宇／屏東報導

國道3號南下364K處29日晚間發生追撞車禍事故，一輛遊覽車追撞前方大貨車，導致1人受傷，遊覽車上的23名乘客則被分批接駁至安全處所。車禍發生後，該路段一度回堵，但狀況已於29日晚間7時50分排除，目前全線恢愎通車，兩名駕駛的酒測值均為0。

▲國道3號南下364K處29日晚間發生追撞車禍事故。（圖／翻攝路況群@共享路況資訊）



警方表示，工務段事故處理小組29日晚間6時許，於國道3號南向393.9公里處前執行排除掉落物勤務。一名56年次的男子駕駛大貨車行經該路段，看到前方狀況後剎車減速，遭後方58年次的男子駕駛的遊覽車追撞，導致前車駕駛臉部擦傷、遊覽車駕駛一度受困車內。

警消獲報後派出特搜大隊、九如及里港分隊共計6車12人前往，現場指揮官為特搜大隊副大隊長陳世鴻。警消29日晚間6時49分透過破壞器材將遊覽車駕駛救出，並送往部立屏東醫院救治。另外，遊覽車上23名乘客及大貨車駕駛均未受傷。

▲該路段因車禍事故而回堵。（圖／翻攝路況群@共享路況資訊）







▲警消合力將遊覽車駕駛救出。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

該路段發生車禍後嚴重回堵，警方到場後立刻進行排除，於29日晚間7時50分全線恢愎通車，兩名駕駛的酒測值均為0。

警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完