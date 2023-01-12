死亡+48！最年輕20多歲男「快篩陽一周後惡化」　送醫隔日死亡

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增48例新冠死亡個案，其中最年輕為20多歲男性，本身有慢性神經性疾病，長期臥床，為機構住民，12月31日因症狀快篩陽確診，一周後病況惡化送醫，隔日死亡。

指揮中心表示，今日新增22653例本土個案，284例境外移入，確診個案中新增48例死亡。另新增通報155例新冠中重症，其中107例中症，48例重症。

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指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為20例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月9日，死亡日期介於去年5月17日至今年1月9日。

死亡個案最年輕，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為20多歲男性，慢性神經系統疾病，長期臥床，有打一劑疫苗，機構住民，12/31發燒、咳嗽，在機構快篩陽性確診，在機構內居家照護，1/8因為呼吸喘、血氧偏低到急診，檢查有肺炎、胸水、呼吸窘迫，病況惡化，1/9死亡。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

▲1/12本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）