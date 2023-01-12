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預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」　羅一鈞：還有8745劑可用

▲▼1/12中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（12）日公布新增兩類預防性單株抗體使用對象，分別為具有效重大傷病卡的血液腫瘤病患，以及HIV感染者。醫療應變組副組長羅一鈞表示，單株抗體已使用1255劑，還有8745劑可供使用。

指揮中心表示，目前我國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引針對不同對象均有建議使用之治療或預防藥物，為使藥物使用達最大效益，降低重症與死亡風險，專家諮詢會統整最新證據，修訂新型冠狀病毒藥物適用對象建議。

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依食品藥物管理署最新核可仿單，修訂remdesivir適用年齡為「成人或年齡大於28天且體重3公斤以上之孩童」，適應症包括嚴重肺炎以上程度病患，或不需用氧且具重症風險因子輕症病患。

另外，暴露前預防性單株抗體Evusheld（Tixaevimab + Cilgavimab）則新增兩大對象，分別為：

(1)具有效重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病）；

(2)感染人類免疫缺乏病毒(HIV)且最近一次CD4 < 200 cells/mm3者。

羅一鈞表示，新增上述兩類對象後，我國目前預防性單株抗體適用對象已包括美國FDA與NIH建議對象中風險最高之族群。請臨床醫師評估符合條件對象是否適用預防性單株抗體，並鼓勵其使用。

由於鄰近國家邊境開放使境外移入風險增加，且全球監測資料顯示新型變異株逐漸成為主流，加以冬季有多種呼吸道病毒同時流行，預期國內COVID-19疫情將逐漸回溫並於春節後達到高峰。除鼓勵民眾儘速接種追加劑疫苗外，即時給予符合條件對象抗病毒藥物治療，或給予特定免疫低下族群暴露前預防，亦為重要防疫措施。

▲▼新增兩類COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象。（圖／指揮中心提供）

▲新增兩類COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象。（圖／指揮中心提供）

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