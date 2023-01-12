小三故意留內褲！正宮下咒復仇　他們「一交合慘了」成全村笑柄

▲小三出奧步，反被正宮下咒，下場超慘。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

面對小三想上位故意出的奧步，大部分的正宮也不是省油的燈。資深媒體人林裕豐分享，一名正宮發現小三的內褲沒有攤牌，反而不動聲色找了巫師下咒，成功讓對方出糗，無臉繼續留在該村。

林裕豐在《震震有詞》提到一起案例，比較鄉下的地方現在還有巫師（巫醫），這個小三非常離譜，到男方家偷情完後，居然故意把內褲留下、丟到洗衣籃裡面，之後正宮洗衣服洗到，心裡就有底了，但沒有當場攤牌，而是找巫師求符「如果我先生在外面亂搞，讓他爛」。

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▲小三與人夫纏在一起去就醫。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

林裕豐表示，因為丈夫也不知道，沒多久又跟小三去開房間，怎料到2人在交合時竟卡住了，沒有辦法只好打電話請旅館的人叫巫醫來出診，但因為巫醫已經接受正宮的委託，所以就拒絕，要他們親自過去。

林裕豐描述，後來是用木板床把他們扛去，過程中他們用床單包住自己，但儘管如此，村裡的人還是認得出他們，也心知肚明發生何事，因此沿路丟菜、吐口水；最後經過一些程序，男女順利分開，但也因為這件事，小三被該村的人趕走。

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