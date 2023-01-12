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兔年要有！超商獨家「Miffy兔限量周邊」來了　毛毛包、折疊椅超Q

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出全新「Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送」，1/18起可愛登場。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

迎接兔年到，當然要秀出自己最可愛的兔兔配件！就有超商推出全新Miffy集點送活動，以Miffy兔經典可愛的外表，結合代表荷蘭的鬱金香、風車設計，打造19款限量周邊，折疊和室椅、大水桶包到存錢筒通通都有，399元以上商品更加碼送玩玩兔米飛創意展門票買1送1優惠券。

7-11將於1/18起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送」，首推「立體大公仔存錢筒」，25公分大尺寸，共有3款造型超Q；「造型連帽大毛巾」可當毛巾或毛毯，觸感柔軟；「雙層耐熱玻璃杯」內層立體造型，共有3款造型；「立體絨毛擦手巾」為可拆式，替換超方便；「造型磁鐵版氣氛燈」為站立式磁鐵板，含壁燈功能；「造型摺疊和室椅」可五段調節，超厚海綿坐起來超舒適；「35CM絨毛玩偶」，附可拆式圍巾2入，可幫玩偶替換造型。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲立體大公仔存錢筒（左）；造型磁鐵版氣氛燈（右）。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲雙層耐熱玻璃杯。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲造型折疊和室椅大臉設計超可愛。

外出系列則有「抽繩雙用大水桶包」，Miffy兔大臉設計加上毛茸茸觸感，揹起來超吸睛；「皮革側背包」材質柔軟細緻，後側卡槽使用超方便；「立體造型多功能收納包」含獨立夾鍊內袋，可收納濕紙巾，還附造型濕紙巾蓋方便抽取。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲「抽繩雙用大水桶包」觸感毛茸茸。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲「皮革側背包」有2款設計。

▲▼7-11推出Miffy漫遊歐洲精品快閃購集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲「立體造型多功能收納包」背面設計濕紙巾蓋，方便抽取濕紙巾，還可以收納其他小物。

為了讓粉絲快速收藏Miffy兔周邊，7-11推出「門市快閃購」，將於1/18下午3點起至1/22止登場，首4日（1/18～1/21）還可搭配「錢兔似錦來BUY年」活動，滿額最高可立折125元。

高雄也有超萌的兔兔景點！全台首座「卡娜赫拉的小動物－夢之遊樂園」就在高雄統一時代百貨戶外廣場，即日起至2/28止開園，一進樂園馬上就能看見3米高巨型粉紅兔兔大氣球坐在小火車中央，還有隨音樂上下起伏的旋轉木馬、旋轉咖啡杯、釣魚機、盪鞦韆、海盜船、熱氣球及小飛機，全區充滿粉色超夢幻，通通都要玩。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲「旋轉木馬」隨音樂上下起伏。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲「熱氣球」以粉色、米白色設計，超級可愛。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲搖擺高度逼近180度的「海盜船」。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲櫻花樹下跟小動物們一起「盪鞦韆」。

不僅如此，現場還有主題商店，即日起至2/6前限時販售「卡娜赫拉的小動物」周邊商品，可以買到全新6款遊樂園圖案商品，像是粉紅兔兔與P助一起玩旋轉木馬的萌樣，又或是在充滿粉紅泡泡的旋轉咖啡杯中的玩耍模樣，粉絲一定要通通收藏。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲「小飛機」可高飛眺望。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲「釣魚機」逗趣可愛，喚醒童年的回憶。

▲▼全台唯一「卡娜赫拉主題樂園」在高雄。（圖／業者提供）

▲「旋轉咖啡杯」是粉紅兔兔造型咖啡壺。

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