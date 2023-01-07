今天吃會發財！超商限量開賣「叉燒刈包」　內餡軟嫩夠味超過癮

▲7-11攜手台南晶英酒店推出「黑晶叉燒刈包」，大口咬下超滿足。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今（7）日是農曆的尾牙日，許多人都會有吃「刈包」的習俗，因刈包像一個飽滿的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意，更有尾牙吃刈包、象徵來年發財一說，對此，就有超商開賣刈包新品，嚴選五花肉以獨家配方醬烤叉燒，吃起來豐潤不膩口，即日起至1/10可享刈包搭配指定湯品省10元優惠。

7-11與台南晶英酒店首次合作，將旗下餐廳「晶英軒」人氣菜色「黑晶叉燒」製成傳統經典小吃刈包，使用豬五花肉搭配晶英主廚指導監製醬料醃漬入味後烤製，搭配爽脆酸菜及每份附贈花生糖粉，可依據個人喜好撒上，融合醬汁與叉燒肉，口味層次豐富，包裝更貼心設計，食用時不沾手。

▲佛跳牆以原盅烹煮，湯頭非常鮮甜。



另外，7-11觀察到年節期間有許多輪班工作的民眾無法回家圍爐，因此特別推出小份量、個人化的佛跳牆，與米其林推薦台菜餐廳「膳馨」合作，佛跳牆吃得到排骨酥、扇貝、芋頭等食材，即日起於大台北地區800店限定販售，1/10起超過6500店開賣。

▲最新2款開春比薩開吃了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客開春比薩來了，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

▲超奢華烏魚子鮑魚比薩全台只有7000份。