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北海道「2款人氣雪糕」來了！咬下爆餡超邪惡　超商限定開賣

▲▼7-11開賣北海道牛奶/哈密瓜雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「SECOMA雪派系列－北海道牛奶／哈密瓜」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天冷還是要吃冰！就有超商開賣來自北海道的人氣「牛奶雪糕」與「哈密瓜雪糕」，嚴選當地的牛奶與哈密瓜製成，搭配香脆的餅乾外皮，一口咬下又冰又脆超過癮，且即日起還可享任選買2送1優惠。

近日受到火紅日劇《First Love初戀》影響，加上邊境解封，原本就很夯的北海道再度成為劇迷最新朝聖清單，看準日劇熱潮與過年團聚商機，7-11化身在地最大異國選物店，一口氣引進多款限定新品，讓還無法搭飛機出國旅遊的民眾可以用味蕾遊歷北海道。

▲▼7-11開賣北海道牛奶/哈密瓜雪糕。（圖／7-11提供）

▲牛奶口味超濃郁。

▲▼7-11開賣北海道牛奶/哈密瓜雪糕。（圖／7-11提供）

▲哈密瓜的果香味也很濃郁。

其中，新品有「SECOMA雪派系列－北海道牛奶／哈密瓜」，分別嚴選北海道當地生產的牛奶與知名的紅肉哈密瓜製成，搭配香濃牛奶風味冰淇淋與香脆餅乾外皮，送進嘴裡是滿滿幸福感；為慶祝新品上市，即日起至2/21止，北海道新春名物活動可享「任選買2送1」（價低者送）。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister donut草莓季登場了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲超Q草莓雪兔甜甜圈有3種表情。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款歐菲香內餡是草莓乳酪。

Mister Donut「草莓季」開跑，首推兔年限定「草莓蜜桃雪兔甜甜圈」，直接把甜甜圈變身成可愛兔子，萌度狂飆，甜甜圈外層裹上白草莓可可醬，搭配草莓蜜桃鮮奶油內餡，每一口都能吃到甜蜜滋味，還有全新登場的2款草莓乳酪歐菲塔，有「北海道乳酪草莓歐菲塔」、「北海道乳酪草可可歐菲塔」，選用綿密草莓歐菲香擠進草莓乳酪餡作為基底，再分別搭配酸甜草莓醬、香濃可可醬，一剖開就流心，雙重美味一次滿足。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃7款草莓甜甜圈。

除外還有7款草莓限定甜甜圈等吃，包括「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」、「嘎滋白草莓波堤」、「重草莓波堤」、「雪花草莓波堤」、「草莓蜜桃波堤」及「草莓棉花糖波堤」等吃，以及4款草莓飲品有「哞～草莓牛奶」、「粉莓香橙蘇打」、「粉莓香橙冰茶」及「熱草莓烏龍茶」，即起正式開吃，且至1/15前還有買6送3優惠，只要挑選9個甜甜圈並內含10款草莓品項任1款即享優惠。

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