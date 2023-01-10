　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

▲▼7-11攜手台南晶英酒店推6道料理。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手台南晶英酒店推出6道料理。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接農曆新年，就有超商攜手星級飯店，以鴨、叉燒、蹄膀等3大食材打造新春限定「6道小奢華料理」，一次爽吃經典鴨肉燴麵、古早味蹄膀飯及醬爆鴨絲熱壓吐司，明（11）日起快衝超商吃爆。

7-11首度攜手台南晶英酒店，以烤鴨、叉燒、蹄膀等3大食材打造6道小奢華料理，首推「鴨肉燴麵」以大火快炒鴨腿肉與洋蔥絲，濃稠羹湯加入古法醃製烏醋題為，經典口味酸甜適中；「香蒜奶油鴨胸義大利麵」選用媲美鴨肉菲力部位的煙燻熟成鴨胸，拌炒Q彈義大利麵，富有蒜香與奶油香。

▲▼7-11攜手台南晶英酒店推6道料理。（圖／7-11提供）

▲「醬爆鴨絲熱壓吐司」限定1000間7-11門市販售。

▲▼7-11攜手台南晶英酒店推6道料理。（圖／7-11提供）

▲「古早味蹄膀飯」吃起來超過癮。

俗話說「吃腿庫補財庫」，必吃這道「古早味蹄膀飯」，大塊蹄膀以主廚秘製醬汁熬煮入味，配料筍茸也以熬煮蹄膀醬汁加入雞汁烹煮，清爽不膩口；「醬爆鴨絲熱壓吐司」選用彈嫩的鴨腿肉加入主廚特調炒醬，限定1000間熱壓吐司門市販售。

▲▼7-11攜手台南晶英酒店推6道料理。（圖／7-11提供）

▲「黑晶叉燒新極上飯糰」、「黑晶叉燒刈包」適合當早餐或下午茶吃。

「黑晶叉燒新極上飯糰」以主廚秘製叉燒醬醃漬叉燒肉12小時，咬下能嚐到鹹甜叉燒醬與軟嫩叉燒肉，每口都是料，而「黑晶叉燒刈包」選用豬五花搭配濃郁醬料醃漬入味，搭配酸菜、花生糖粉，口感豐富有層次。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister donut草莓季登場了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲超Q草莓雪兔甜甜圈有3種表情。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款歐菲香內餡是草莓乳酪。

Mister Donut「草莓季」開跑，首推兔年限定「草莓蜜桃雪兔甜甜圈」，直接把甜甜圈變身成可愛兔子，萌度狂飆，甜甜圈外層裹上白草莓可可醬，搭配草莓蜜桃鮮奶油內餡，每一口都能吃到甜蜜滋味，還有全新登場的2款草莓乳酪歐菲塔，有「北海道乳酪草莓歐菲塔」、「北海道乳酪草可可歐菲塔」，選用綿密草莓歐菲香擠進草莓乳酪餡作為基底，再分別搭配酸甜草莓醬、香濃可可醬，一剖開就流心，雙重美味一次滿足。

▲▼Mister donut雪兔草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃7款草莓甜甜圈。

除外還有7款草莓限定甜甜圈等吃，包括「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」、「嘎滋白草莓波堤」、「重草莓波堤」、「雪花草莓波堤」、「草莓蜜桃波堤」及「草莓棉花糖波堤」等吃，以及4款草莓飲品有「哞～草莓牛奶」、「粉莓香橙蘇打」、「粉莓香橙冰茶」及「熱草莓烏龍茶」，1月10日起正式開吃，且至1月15日前還有買6送3優惠，只要挑選9個甜甜圈並內含10款草莓品項任1款即享優惠。

ET快訊
他破解50嵐菜單Bug！釣出店員曝「免費加料」點法
快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈
少女曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩
「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮：會瘋掉
快訊／182市道再奪命　22歲男騎士傷重不治身亡
林襄當眾被教練牽手「玩超開」　網驚：不會出事嗎？
快訊／下班注意！關渡橋爆車禍　馬路塞成停車場
快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央發聲了
父留房給她！貸款快繳完「秒被哥哥趕」：我們一家要住

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

兔年安太歲不必到天后宮、鎮瀾宮人擠人　線上直接點好3大人氣平安燈

漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

肯德基首創「全面數位化」門市！智能未來店點餐更快　亮點揭曉

春節不打烊！東森電視購物消費　天天抽機票、住宿券

一份爽嗑蒲燒鰻、壽喜燒牛！　豪華「隱藏版日式便當」超商限定賣

快訊／麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡不賣了　原因曝光

全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼

快試手氣！超商「新春刮刮樂」咖啡買1送1　還要送iPhone、金鈔

【廣編】不敢讓小朋友吃魚油？ 別擔心　攝取DHA也能像「喝果汁」一樣！

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

兔年安太歲不必到天后宮、鎮瀾宮人擠人　線上直接點好3大人氣平安燈

漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

肯德基首創「全面數位化」門市！智能未來店點餐更快　亮點揭曉

春節不打烊！東森電視購物消費　天天抽機票、住宿券

一份爽嗑蒲燒鰻、壽喜燒牛！　豪華「隱藏版日式便當」超商限定賣

快訊／麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡不賣了　原因曝光

全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼

快試手氣！超商「新春刮刮樂」咖啡買1送1　還要送iPhone、金鈔

【廣編】不敢讓小朋友吃魚油？ 別擔心　攝取DHA也能像「喝果汁」一樣！

氣候變遷因應法通過　林伯豐提9大建議：徵收碳費應參考鄰國

快訊／麟洋配直落2擊潰日本頭號種子　重拾奧運金牌身手

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

14家金控2022獲利衰退5成　僅第一金、華南金正成長

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

「肉品油脂高低」一次看！鯖魚比豬耳朵油　雞肉這3部位超肥

台中執法打擊「行人地獄」　16天取締184件「不禮讓行人」

台塑三寶看Q1營收比去年Q4下滑　台塑化估上半年油價偏弱

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

小S扭水蛇腰秀41萬手環　懶理網酸「女兒說中文還是英文的愛你」

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

消費熱門新聞

麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡停賣

全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」

麥當勞限時21天「3大品項買1送1」

台北跨年「心聲花火」限時開放

過年必吃「麥當勞招財薯來堡」回歸

速食店「比薩買1送1」爽吃7天！

超商最新「柑橘風味拿鐵」送橘子杯塞

氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘

iPhone 14 256GB殺到1折價　只賣3140元

全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來

4大超商補班咖啡優惠懶人包

超商隱藏版「超豪華日式便當」限量搶

超商最新「鯛魚燒雪糕」咬下狂爆餡

賣場驚見日本巨大純米瓶

更多熱門

相關新聞

Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」1月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶可是有「指定餐廳指定商品買1送1」，加碼吃漢堡王買1送1等好康，把握機會開訂去。

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

超適合婚姻的三大星座！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面