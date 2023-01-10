爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

▲7-11攜手台南晶英酒店推出6道料理。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接農曆新年，就有超商攜手星級飯店，以鴨、叉燒、蹄膀等3大食材打造新春限定「6道小奢華料理」，一次爽吃經典鴨肉燴麵、古早味蹄膀飯及醬爆鴨絲熱壓吐司，明（11）日起快衝超商吃爆。

7-11首度攜手台南晶英酒店，以烤鴨、叉燒、蹄膀等3大食材打造6道小奢華料理，首推「鴨肉燴麵」以大火快炒鴨腿肉與洋蔥絲，濃稠羹湯加入古法醃製烏醋題為，經典口味酸甜適中；「香蒜奶油鴨胸義大利麵」選用媲美鴨肉菲力部位的煙燻熟成鴨胸，拌炒Q彈義大利麵，富有蒜香與奶油香。

▲「醬爆鴨絲熱壓吐司」限定1000間7-11門市販售。



▲「古早味蹄膀飯」吃起來超過癮。



俗話說「吃腿庫補財庫」，必吃這道「古早味蹄膀飯」，大塊蹄膀以主廚秘製醬汁熬煮入味，配料筍茸也以熬煮蹄膀醬汁加入雞汁烹煮，清爽不膩口；「醬爆鴨絲熱壓吐司」選用彈嫩的鴨腿肉加入主廚特調炒醬，限定1000間熱壓吐司門市販售。

▲「黑晶叉燒新極上飯糰」、「黑晶叉燒刈包」適合當早餐或下午茶吃。



「黑晶叉燒新極上飯糰」以主廚秘製叉燒醬醃漬叉燒肉12小時，咬下能嚐到鹹甜叉燒醬與軟嫩叉燒肉，每口都是料，而「黑晶叉燒刈包」選用豬五花搭配濃郁醬料醃漬入味，搭配酸菜、花生糖粉，口感豐富有層次。

▲Mister donut草莓季登場了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲超Q草莓雪兔甜甜圈有3種表情。

▲2款歐菲香內餡是草莓乳酪。

Mister Donut「草莓季」開跑，首推兔年限定「草莓蜜桃雪兔甜甜圈」，直接把甜甜圈變身成可愛兔子，萌度狂飆，甜甜圈外層裹上白草莓可可醬，搭配草莓蜜桃鮮奶油內餡，每一口都能吃到甜蜜滋味，還有全新登場的2款草莓乳酪歐菲塔，有「北海道乳酪草莓歐菲塔」、「北海道乳酪草可可歐菲塔」，選用綿密草莓歐菲香擠進草莓乳酪餡作為基底，再分別搭配酸甜草莓醬、香濃可可醬，一剖開就流心，雙重美味一次滿足。

▲加碼吃7款草莓甜甜圈。

除外還有7款草莓限定甜甜圈等吃，包括「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」、「嘎滋白草莓波堤」、「重草莓波堤」、「雪花草莓波堤」、「草莓蜜桃波堤」及「草莓棉花糖波堤」等吃，以及4款草莓飲品有「哞～草莓牛奶」、「粉莓香橙蘇打」、「粉莓香橙冰茶」及「熱草莓烏龍茶」，1月10日起正式開吃，且至1月15日前還有買6送3優惠，只要挑選9個甜甜圈並內含10款草莓品項任1款即享優惠。