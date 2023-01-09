超商獨家！最新「柑橘風味拿鐵」來了　喝就送限量立體橘子杯塞

▲ 7-11首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，1/11起可享嚐鮮價中杯熱飲68元、大杯冰飲78元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

新春兔年就要到了，就有超商首度推出「柑橘風味拿鐵」，每一口都能喝到香濃拿鐵與柑橘果香，且購買就送限量「大」、「吉」、「利」字樣立體橘子杯塞1個；此外，適逢兔年，咖啡杯也換上全新兔年杯，陪伴大家開運迎新年。

7-11 CITY CAFE將於1/11起開賣「大吉大利柑橘風味拿鐵」，以黃金比例調和柑橘香，結合CITY CAFE拿鐵，每一口都能品嚐咖啡甘醇風味與柑橘果香交織的香甜滋味，1/11至1/25還可享開運吉利價，中杯熱飲68元、大杯冰飲78元。

▲「大」、「吉」、「利」立體橘子杯塞限量送。



▲CITY CAFE杯也換上全新新春包裝。



不僅如此，7-11還特別客製限量32萬個立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，凡購買大吉大利柑橘風味拿鐵即可免費贈送1個(字樣款式隨機，數量有限、送完為止)，而CITY CAFE杯身、杯套也同步換上新春新裝，以喜氣的紅色及年節元素搭配雪鈴兔波波設計CITY CAFE 2023兔年杯，可愛又有滿滿新年感。

▲最新2款開春比薩開吃了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客開春比薩來了，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

▲超奢華烏魚子鮑魚比薩全台只有7000份。