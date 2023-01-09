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日本人氣「鯛魚燒雪糕」來了！咬下爆冰淇淋、紅豆泥　超商限定開賣

▲▼7-11開賣鯛魚燒雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣日本「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

冬天就是要吃冰！就有超商開賣來自日本的超Q「鯛魚燒雪糕」，胖嘟嘟的鯛魚燒咬下是香濃的香草冰淇淋加上紅豆泥與巧克力脆片，可愛又好吃；另外，超商還有哈根達斯優惠，自1/11起至2/7止，迷你杯／雪糕可享任選買2送1、買3送2。

7-11開賣來自日本的「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」，一打開包裝就是超Q的鯛魚燒造型摩納餅，咬下是香草冰淇淋內餡加紅豆泥與巧克力脆片，每一口都充滿幸福感，且自1/11起至2/7止還可享2件95折、3件89折優惠。

▲▼7-11開賣鯛魚燒雪糕。（圖／7-11提供）

▲咬下是香草冰淇淋內餡加紅豆泥與巧克力脆片。

7-11還有新年「哈根達斯甜蜜價」，自1/11起至2/7止，迷你杯／雪糕可享任選買2送1、買3送2，OPENPOINT會員還可獨享買6送4再送OPEN POINT點數10點；另外還加碼推出消費集點換購哈根達斯獨家贈品，OPEN POINT會員任選3件可集1點、5件集2點、10件集5點，集滿點數就有機會獲得指定贈品保冷袋、購物推車，數量有限贈完為止。

▲▼7-11哈根達斯新年優惠。（圖／7-11提供）

▲集點換購哈根達斯限量保冷袋、購物推車。

▲▼必勝客推「金干蝦」、限量「烏金鮑魚」比薩。（圖／業者提供）

▲最新2款開春比薩開吃了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客開春比薩來了，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

▲▼必勝客推「金干蝦」、限量「烏金鮑魚」比薩。（圖／業者提供）

▲超奢華烏魚子鮑魚比薩全台只有7000份。

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