金門古寧頭海灘淪垃圾場！加裝監視器+清潔隊破袋找人　最高罰6千



▲金門古戰場古寧頭海岸線偷倒垃圾嚴重，環保單位將加強查緝。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門古寧頭南山出海口周邊，有秀麗海岸線，廣闊良田，景色優美，但卻有不肖民眾隨意丟棄垃圾，甚至有不少建築廢棄物，造成環境髒亂。金寧鄉民代表李俊龍日前接到民眾陳情，邀請環保單位共同前往實地現勘，並由清潔隊清理現場垃圾，一一進行破袋翻找棄置者資料，經查獲會先以勸導為主，若屢勸不聽，將可依廢棄物清理法處以1200元至6000元的罰鍰。

李俊龍表示，接獲民眾陳情指稱南山出海口周邊的田間道路，屢屢遭到民眾亂丟垃圾，有些是家庭垃圾，甚至還出現建築以及裝潢剩餘的廢棄物。部分是近日出現，也有的已經被棄置多時，有礙觀瞻。他日前邀集古寧村長李開陣、古寧頭社區發展協會、金寧鄉公所環保課、金門縣環境保護局、金門國家公園管理處等單位，共同派員前往民眾陳情的各髒亂點了解現況。

會勘人員實地走訪之後，除了先由金寧鄉公所清潔隊人員現場清理被棄置的垃圾之外，同時還進行破袋檢查一一翻找可能的蛛絲馬跡，也從中發現部分疑似垃圾棄置者的資料，後續將交由環保單位進行追查，對此，縣府環保局表示，將會從破袋檢查中的資料反向搜索可疑的丟棄者，若經查獲還是會以勸導為主，希望民眾可以自律，但若屢勸不聽才會祭出罰則。

李俊龍指出，民眾所反映的這些道路，兩邊都是農田，屬於狹小的農路，一般民眾較少會路過，通常僅有農民每天早上下田時才會行經，研判傾倒垃圾的不肖人士可能就是看準這點，趁著四下無人之際來棄置垃圾；因此他將會跟鄉公所建議，協請環保局在這些可能會被亂倒垃圾的熱點加裝監視器，以達到嚇阻效果，若是被拍到且經查證屬實者，將可依廢棄物清理法處以1200元至6000元的罰鍰。

另外，李俊龍還說，垃圾不落地政策實施已久，鄉鎮每天都有固定清運垃圾的時間，而且垃圾車也深入各大小村里，他呼籲鄉親為了家園的環境整潔著想，記得做好分類工作，配合垃圾車收運時間。