　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小三通第二天「陽性率」更高了　金門檢出8人染疫

▲▼小三通第二天　金門檢出8人染疫、陽性率20.5％。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通第二天，金門檢出8人染疫。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許力方／金門報導

小三通專案復航第2天，8日有39名入境旅客中，有8人檢測陽性，陽性率約20.5%，相較前一天37名入境旅客7人陽性的18.9%，有略為上升，引發地方關切。縣長陳福海認為，金門入境廈門的旅客需有48小時PCR陰性證明，要求廈門入境金門也應採取同樣規範。

金廈小三通專案復航，8日上午10時計有39名旅客由廈門搭乘小三通船班出發前往金門，該船班也於12時搭載76名鄉親，由金門出發前往廈門，其中包含12名陸生返家。

▲▼小三通第二天　金門檢出8人染疫、陽性率20.5％。（圖／記者林名揚翻攝）

因應中國大陸疫情，國內從今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

小三通7日為重啟首日，指揮中心指出，首日僅一航班，有37名旅客從金門入境，有7人檢驗結果陽性，陽性率18.9%，復航第二天金門和連江（馬祖）各有39人和14人入境，目前總計53人採檢，結果還有待公佈；其中金門部分共39支檢體，其中31陰8陽，陽性率有20.5%。

ET快訊
吳怡農敗選　深夜臉書突發文
上廁所手機滑幾分鐘？醫警告：別超過「1時間」　下場曝光
王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力
丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！　最新動態吸5萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小三通第二天「陽性率」更高了　金門檢出8人染疫

新手飼主快速入門　新北首創「五類動物」基礎飼養指引

最後倒數！梁丹丰特展系列講座DIY　福兔創意剪紙迎新春

飼主必學！新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

空軍三重一村自營區職人進駐　首家陶花藝「無物工坊」開張

桃園爆管停水大淹水！張善政爭取補償　台水：災損10萬內先賠

菜價漲！　呂淑真上任桃園果菜市場公司董事長首要功課

潮州鎮公所春節慰問潮州消防分隊　打火弟兄揪甘心

新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜　迎春大啖海鮮討吉利

反毒大遊行　國際扶輪3462地區捐贈20萬元助弱勢

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

南非男初逛台灣3C店　見超多選擇讚嘆是天堂

小三通第二天「陽性率」更高了　金門檢出8人染疫

新手飼主快速入門　新北首創「五類動物」基礎飼養指引

最後倒數！梁丹丰特展系列講座DIY　福兔創意剪紙迎新春

飼主必學！新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

空軍三重一村自營區職人進駐　首家陶花藝「無物工坊」開張

桃園爆管停水大淹水！張善政爭取補償　台水：災損10萬內先賠

菜價漲！　呂淑真上任桃園果菜市場公司董事長首要功課

潮州鎮公所春節慰問潮州消防分隊　打火弟兄揪甘心

新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜　迎春大啖海鮮討吉利

反毒大遊行　國際扶輪3462地區捐贈20萬元助弱勢

網笑歪！《小紅書》瘋傳「熬夜4大好處」，晚睡竟讓人都豁達了

行人地獄之怒！桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆：爽翻

快訊／台南01:13發生規模4.0極淺層地震　最大震度3級

小三通第二天「陽性率」更高了　金門檢出8人染疫

《灌籃高手》票房破67億！日本連五周票房冠軍　台灣中配／日文版將上映

快訊／中共軍演又來！解放軍突宣布　在台灣周邊實施多兵種演練

蘇清泉：不排除對違法投開票所主任提告

大學生露營「炸斷肌腱」噴血送急診！外科醫一聽傻眼：沒事找事做

俄軍火箭報復！　宣稱殲滅600烏軍

一張圖看懂北市立委補選輸贏！投票率43％　王鴻薇這區小輸吳怡農

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

小三通第二天　金門檢出8人陽性

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

菜價漲！　呂淑真上任新職首要功課

新北首創「五類動物」基礎飼養指引

潮州公所春節慰問潮州消防分隊　打火弟兄揪甘心

富基漁港推年菜海鮮組　迎春大啖海鮮討吉利

陳亭妃、陳怡珍照顧弱勢

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

許淑華：協調外縣市每年處理5至6萬噸垃圾

男駕車載幼兒　車子故障潮州警一招解決困難

歸仁警強力掃盪職業賭場

新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

東北角溫泉祭　打造日系浮世繪燈籠牆

南消第二大隊防火宣導戳戳樂大排長攏

更多熱門

相關新聞

陸核酸企業裁員　引爆萬人示威

陸核酸企業裁員　引爆萬人示威

大陸今年5月要求大城市建立「15分鐘核酸（PCR）檢測圈」，然而隨著防疫鬆綁，核酸產業面臨滅頂之災。重慶一家核酸企業傳出疑似因為裁員問題，引發萬名員工7日憤怒抗議，甚至出現流血衝突。

中疾控：未發現XBB致病力明显增加

中疾控：未發現XBB致病力明显增加

馬祖小三通恢復首航　來回共38名乘客

馬祖小三通恢復首航　來回共38名乘客

小三通陽性率18.9%　陳福海建議入境要PCR

小三通陽性率18.9%　陳福海建議入境要PCR

快訊／今本土+23080、36死！另增331例境外移入

快訊／今本土+23080、36死！另增331例境外移入

關鍵字：

金門小三通新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

命理師斷定2024總統這「帝王級組合」絕對贏

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

蔡依林23場巡演狂撈6.8億　最後登台嘆：該來的還是來了！　

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

汪小菲罵大S：婊子立牌坊！網挖張蘭當小三歷史

丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面