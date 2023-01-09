小三通第二天「陽性率」更高了　金門檢出8人染疫

▲小三通第二天，金門檢出8人染疫。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、許力方／金門報導

小三通專案復航第2天，8日有39名入境旅客中，有8人檢測陽性，陽性率約20.5%，相較前一天37名入境旅客7人陽性的18.9%，有略為上升，引發地方關切。縣長陳福海認為，金門入境廈門的旅客需有48小時PCR陰性證明，要求廈門入境金門也應採取同樣規範。

金廈小三通專案復航，8日上午10時計有39名旅客由廈門搭乘小三通船班出發前往金門，該船班也於12時搭載76名鄉親，由金門出發前往廈門，其中包含12名陸生返家。

因應中國大陸疫情，國內從今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

小三通7日為重啟首日，指揮中心指出，首日僅一航班，有37名旅客從金門入境，有7人檢驗結果陽性，陽性率18.9%，復航第二天金門和連江（馬祖）各有39人和14人入境，目前總計53人採檢，結果還有待公佈；其中金門部分共39支檢體，其中31陰8陽，陽性率有20.5%。