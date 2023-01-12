蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時　

▲蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水隧道11日晚上23時55分發生坍方，明隧道25公尺遭壓毀，雙向交通中斷，1月15日下午5時搶通。公路總局擬定4計劃，包括中橫公路白天開放小車和中巴行駛或走南迴公路、協調台鐵釋出1200座位、合富快輪海上接駁、航空加班機等。據估，若花蓮到台北走南迴替代道路得花8小時，為平常3倍時間。

蘇花公路大清水路段岩盤崩塌，目前仁水隧道、崇德兩端管制，中間約10多公里淨空管制，讓花蓮往返台北間雙向交通中斷。

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公路總局養路組長李順成表示，昨天(11日)半夜接近凌晨蘇花公力大清水隧道岩石崩落，把原來路段明隧道壓壞25公尺，公路總局從兩端搶修，預計周日1月15日下午5點搶通，這段時間內疏運分成4部分，其中陸運部分，因中橫公路本來有災害，目前採分時段管制，但因應蘇花公路災害，這段時間會開放，白天會開放中橫公路，小車可以從中橫往梨山和往台7甲走到台北。

建議替代路線，大貨車及甲類大客車可由台9線南迴公路。中巴及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號，或經大禹嶺接台14甲線往國道6號。

根據建議，若小車從花蓮地區出來走台8中橫，到台中可國4，若到台北，走中橫到梨山接台7甲線、台7線再接國5；大客車和大貨車走南迴公路。

李順成說明，原本花蓮到台北約2.5小時，若改走替代路線，行駛中橫路斷約3到4小時，若走南迴公路繞一圈，則預估要8小時。

▲公路總局養路組長李順成。（圖／記者李姿慧攝）

此外，火車部分，李順成表示，台鐵目前還有1200個座位空位，建議民眾可以改搭火車。

海運部分，李順成指出，目前跟航港局有機制，研議海運合富快輪會啟動計畫，一班可以搭載440人，可容量40台車。

空運部分，李順成表示，目前正在協調航空公司是否有運能多開班次加強疏運。

李順成指出，蘇花公路花蓮到宜蘭平常單向約3千輛次，假日6千到7千輛，最多的是在連假，因此希望盡快搶通，若無法在15日之前搶通，可能面對的是春節疏運的問題。