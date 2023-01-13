　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性交易硬掰「0.3套攝護腺保養」　警破養生館...男滿頭大汗被逮

記者林悅／台南報導

國內疫情近期有增溫情形，但仍有養生館暗中從事色情交易，台南市警二分局於接獲民眾檢舉，經多日探訪，於12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將24歲李姓男客及39歲潘姓女服務生帶回，依社會秩序維護法裁罰；另49歲黃姓女負責人依妨害風化罪嫌送辦。

▲台南市警二分局12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將李姓男客及潘姓女服務生、黃姓女負責人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將李姓男客及潘姓女服務生、黃姓女負責人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將李姓男客及潘姓女服務生、黃姓女負責人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局於日前接獲民眾檢舉，健康路某養生館從事色情性交易，經員警多日探訪，於12日晚上6時許發現李姓客人離開時滿頭大汗，且神情緊張大步離開，經員警上前盤查，男子慌張地直說「只有打槍而已、沒有其它了」。

經員警帶同李男到養生會館內指認潘姓女服務生，並經調查該養生館以每90分鐘1500元之代價，來幫不特定客人從事按摩及「攝護腺保養」之0.3套性服務，再由黃姓負責人每次抽取400元媒介費用。

▲台南市警二分局12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將李姓男客及潘姓女服務生、黃姓女負責人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警當場查扣色情交易費用1500元、潤滑液、乳液等證物，並將黃姓負責人帶回依妨害風化罪調查送辦；另李姓男子及潘姓女服務生依社會秩序維護法裁罰各裁罰3000元。

二分局表示，色情營業不但妨害善良風俗，更影響住戶安全及居住品質，且為風紀重點防制場所；本分局也將持續結合社區警政再出發工作，積極勤區諮詢訪查運用各項勤務清查掃蕩，澈底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。

ET快訊
快訊／館長槍擊案「最終判決出爐」！
「高嘉瑜被炎上」不忍了！　館長怒轟2件事
竹北發6000元　千人搶遷戶口「擠爆事務所」
日本好市多「1夯品」是台灣的6折！　他狂掃10瓶：還可退稅
正妹女官員「真啪了副市長」！　陸官方證實下場慘了
「XD」千元偽鈔來源曝！　19歲男買90張「找8屁孩洗錢」
快訊／貓王獨生女「心臟驟停」離世！　享年54歲
被炎上首發聲　高嘉瑜坦言「很震撼」：確實有反省必要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

館長槍擊案三審　寶和會主謀判16年、槍手15年半定讞

阿柴「黑皮」溜出門逛大街　驚險穿越馬路...熱心民眾出手救狗

家門前酒駕挨罰不理　屏東分署扣薪…為保年終獎金他秒繳清

瞎掰補助款變少…士林男「8分鐘連縱2火」！警破心防真正動機曝

高雄討債集團超狠！潑漆、掛冥燈樣樣來　還自製海報洗門風

台9線死亡車禍！駕駛停路邊小解…騎士「撞上小貨車」頭臉重創亡

騎車搖晃遭攔查　桃園男坦承醉駕「酒測值0」反害後座妻被逮

弟過世委託他顧幼女！屏東零工男「一肩扛4人」　警號召募資協助

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

館長槍擊案三審　寶和會主謀判16年、槍手15年半定讞

阿柴「黑皮」溜出門逛大街　驚險穿越馬路...熱心民眾出手救狗

家門前酒駕挨罰不理　屏東分署扣薪…為保年終獎金他秒繳清

瞎掰補助款變少…士林男「8分鐘連縱2火」！警破心防真正動機曝

高雄討債集團超狠！潑漆、掛冥燈樣樣來　還自製海報洗門風

台9線死亡車禍！駕駛停路邊小解…騎士「撞上小貨車」頭臉重創亡

騎車搖晃遭攔查　桃園男坦承醉駕「酒測值0」反害後座妻被逮

弟過世委託他顧幼女！屏東零工男「一肩扛4人」　警號召募資協助

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

疑惑家裡龍龜老是缺水！開監控驚見「大毛毛怪」趴水缸喝光光

鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

最低2字頭入手東高雄蛋黃區　捷運議題再享未來增值性

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

姆巴佩、哈基米收假重回大巴黎訓練　球迷：渡完蜜月了？

賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

熟睡從宿舍上舖摔落！22歲女大生「瞳孔放大」亡　母怒揭欄杆高度

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

前村長偷吃看護　奔印尼求帶回骨肉離奇死亡

酒駕男撞死路人棄車逃！基隆警逮人送辦

他引爆瓦斯成焦屍　鄰居曝：常揚言做傻事

即／台北民宅「瓦斯爆炸」1死1傷　1男成焦屍

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

包庇業者豬骨充人骨　前公所職員判12年定讞

獨／E奶網紅潛逃加拿大身亡　意外曝毒品案真相

配合款買國小冷氣索回扣　民進黨議員遭約談

715萬賓士4度維修仍有問題　車商遭判返還車款

即／參加高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　

性交易硬掰「0.3套攝護腺保養」　男滿頭大汗被逮

更多熱門

相關新聞

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

國道3號南向125.9K大山路段今(13日)上午8時許傳出嚴重事故，一輛白色轎車不明原因發生車禍，事故佔據路肩及外側車道，目前警方獲報後已前往現場，初步了解，轎車駕駛當場已無呼吸心跳，目前送往醫院搶救中。詳細事故原因還有待進一步釐清。

蔣經國逝世35周年　蔣萬安赴大溪謁陵悼念抹淚

蔣經國逝世35周年　蔣萬安赴大溪謁陵悼念抹淚

他引爆瓦斯成焦屍　鄰居曝：常揚言做傻事

他引爆瓦斯成焦屍　鄰居曝：常揚言做傻事

即／台北民宅「瓦斯爆炸」1死1傷　1男成焦屍

即／台北民宅「瓦斯爆炸」1死1傷　1男成焦屍

即／威力彩4.5億開獎了！中了人生大翻轉

即／威力彩4.5億開獎了！中了人生大翻轉

關鍵字：

性交易南警色情養生館影音

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面