性交易硬掰「0.3套攝護腺保養」　警破養生館...男滿頭大汗被逮

記者林悅／台南報導

國內疫情近期有增溫情形，但仍有養生館暗中從事色情交易，台南市警二分局於接獲民眾檢舉，經多日探訪，於12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將24歲李姓男客及39歲潘姓女服務生帶回，依社會秩序維護法裁罰；另49歲黃姓女負責人依妨害風化罪嫌送辦。

▲台南市警二分局12日晚上6時前往健康路1段某養生館，查獲女服務生從事俗稱「0.3套」之性交易，將李姓男客及潘姓女服務生、黃姓女負責人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局於日前接獲民眾檢舉，健康路某養生館從事色情性交易，經員警多日探訪，於12日晚上6時許發現李姓客人離開時滿頭大汗，且神情緊張大步離開，經員警上前盤查，男子慌張地直說「只有打槍而已、沒有其它了」。

經員警帶同李男到養生會館內指認潘姓女服務生，並經調查該養生館以每90分鐘1500元之代價，來幫不特定客人從事按摩及「攝護腺保養」之0.3套性服務，再由黃姓負責人每次抽取400元媒介費用。

員警當場查扣色情交易費用1500元、潤滑液、乳液等證物，並將黃姓負責人帶回依妨害風化罪調查送辦；另李姓男子及潘姓女服務生依社會秩序維護法裁罰各裁罰3000元。

二分局表示，色情營業不但妨害善良風俗，更影響住戶安全及居住品質，且為風紀重點防制場所；本分局也將持續結合社區警政再出發工作，積極勤區諮詢訪查運用各項勤務清查掃蕩，澈底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。