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快訊／台北大同民宅「瓦斯爆炸」1死1傷　男子成焦屍

▲▼台北市大同火警1死。（圖／翻攝陳怡君臉書）

▲台北市大同火警1死。（圖／翻攝陳怡君臉書，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市大同區大龍街一處民宅12日深夜發火警，警消獲報後立刻到場，發現現場已燃起大火。警消出動22車59名，於13日凌晨0時許將火勢撲滅，發現屋內有一具燒焦男屍，明顯死亡，詳細案情仍待釐清。

台北市中山、大同區議員陳怡君表示，該處民宅因瓦斯爆炸火勢猛烈，已知1死1傷，火勢已經控制住，「我跟饅頭主任剛剛從中山區要回大同服務處目睹火災，斯文里里長江雪卿也到場關心。感謝消防隊、鑑識人員，辛苦了！」
 

▲▼台北市大同火警1死。（圖／翻攝陳怡君臉書）

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