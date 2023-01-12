蘇貞昌任內最後一次行政院會？　今將通過「普發6000」特別條例

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌11日才傳出將請辭，12日遇上行政院會，也讓外界關注是否是他任內最後一次主持。這次行政院會上，將討論由國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，將決定如何普發6000元現金，拍板後再核轉立法院審議案。

針對去年超徵4500億稅金，總統蔡英文召開國安會議，並於新年談話時表示，未具體討論發放現金或消費券，資源優先協助高風險產業等用途，餘裕才研議全民共享，引發批評，連黨內立委包括管碧玲、何欣純等人都出聲反對，最終中央急拋出發現金方案，宣布其中1400億全民共享，每人發放6000元現金。

至於外界關注的「領取方式」，屆時應會依循過去紓困4.0「孩童家庭防疫補貼」，針對12歲以下發放防疫津貼的模式，為避免人潮擠爆ATM或郵局，將分為個三階段，包括：線上申請後直接入帳、ATM領取，以及郵局臨櫃。

在「線上申請」部分，未來可以透過手機、平板或電腦等載具，上網登錄健保卡號、金融機構帳戶等個人資料，再經相關資料核對後確認後，6000元就可直接入帳。

至於第二種ATM領取部分，可以持金融機構提款卡，直接到實體ATM插卡輸入相關程序後，即可直接領取補貼；最後，則是針對較不熟悉網路或ATM操作者，可以直接到郵局臨櫃申請領取。

不過，另一個值得關注的，是蘇貞昌的去留。根據《聯合報》報導，有黨政高層透露，陳建仁很快就會接下行政院長一職，副閣揆人選則為前桃園市長鄭文燦，而蘇內閣總辭時間點應為13日，即立法院預定休會日，但若延會將有變數。

對此，行政院發言人羅秉成表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，待立院會期結束，就會和蔡英文做討論。