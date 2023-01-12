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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨內推估︰蘇貞昌最快周五率內閣總辭

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，面對內閣改組議題，前副總統陳建仁被認為組閣已是箭在弦上。民進黨內推估，行政院長蘇貞昌可能會在周五（13日）立法院通過預算案後，率領內閣總辭。

▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌是否請辭，各界正反意見不一。（資料照／記者湯興漢攝）

立法院會期結束後，蔡英文政府將啟動內閣改組，11日有媒體爆料，蘇貞昌將向蔡英文提出辭呈。但民進黨團表示，有關內閣改組的消息，黨團毫無所悉，也沒有得到任何訊息，目前最重要的工作是通過重要法案及總預算，蘇貞昌也負責相關事務推動，會一起努力，力拚在13日前完成。

根據《自由時報》報導，民進黨內推估，蘇貞昌可能會在13日立法院通過總預算案之後，率領內閣總辭，新的內閣名單最快將於15日完成民進黨主席補選後對外公布。

不過，相關消息目前尚未獲得證實，民進黨內部也還有許多不同的聲音。民進黨基隆市議員張之豪11日就在臉書PO文指出，「蘇貞昌是最能穩住政局的閣揆」，內閣是應該調整，但不應該總辭。

▲▼總統府記者茶敘-副總統陳建仁。（圖／資料照）

▲陳建仁被認為有望接手行政院長一職。（圖／ETtoday資料照）

而被認為有望接手組閣的陳建仁，目前也還未鬆口是否接任。前民進黨立委郭正亮11日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，曾與陳建仁私下接觸過幾次，對方很客氣，雖然陳可能無法馬上對政務上手，主要的經驗也是集中在公衛和醫療，範圍比較狹窄，但還是不能低估，若陳真的接手行政院長，拿他上任1個月後的民調與賴清德相比，相信兩者不會相差太遠。

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