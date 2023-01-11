　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控16年前在高雄鳳山槍殺小黃！林金貴獲判無罪確定

▲▼ 林金貴再審今獲判無罪 。（圖／記者宋德威攝）

▲林金貴獲判無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子林金貴，被控16年前於高雄鳳山地區，槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。高雄高分院重啟再審程序後，兩度判他無罪。檢察官再上訴，最高法院11日駁回檢方上訴，全案無罪確定。

本案發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

林金貴被依殺人罪提起公訴，歷經法院三審審理後，2010年判處無期徒刑定讞，林金貴入監服刑。但他堅決否認犯罪，透過「台灣冤獄平反協會」與義務律師團的奔走，提出林金貴的照片，證實他案發前才剛剪髮，與兇嫌長髮及肩影像不符，並提出「林金貴半身照」、「醫師佐證髮長意見」、「中研院影像鑑定分析」等相關新事證，歷經3次再審駁回、1次非常上訴不受理，最高法院終於在2017年裁准再審，林金貴被羈押3116天後，終於在2017年4月間獲釋。

而全案由高雄高分院再審，2018年8月間判處林金貴無罪，但最高法院當年底就撤銷無罪判決，發回更審。更審後改認定有罪，2020年底又將他判處無期徒刑，但無期徒刑又遭最高法院撤銷，發回高雄高分院更二審。更二審去年8月間改判林金貴無罪。全案再上訴，最高法院11日終於採信高雄高分院的見解，駁回檢察官上訴，林金貴就此無罪確定。

ET快訊
蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔千人驚呆
Selina見男友爸媽了！親吐婚事進度
辣模稱「熱吻圤智雨」是被設局！女網紅曝內情
快訊／順成蛋糕漲價了！漲幅曝光
幕後／箭在弦上！　新內閣人選搶先看
台中三井LaLaport 1／17試營運！首波40間店來了
全台迎雨！周末變天暴跌13度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣模稱「熱吻」是被設局　男主角圤智雨慘遭切割...女網紅曝內情

林智堅碩士學位遭撤銷　律師出招：台大學倫會審查報告非證據

被控16年前在高雄鳳山槍殺小黃！林金貴獲判無罪確定

快訊／北市萬華民宅3樓竄火舌！濃煙密布　消防員緊急搶救

快訊／內湖春水堂檢修消防設備　23歲男觸電「倒地無心跳」

快訊／國3大溪段3車追撞　「男噴飛躺地」無法動彈！回堵8公里

被控抄襲！林智堅親自出庭　堅稱自己做民調寫論文...絕不認罪

騙1豬仔賺10萬！E奶女蛇頭聲請具保停押失敗　要在牢裡過年

酒駕累犯欠國庫25萬賴帳　不怕坐牢...一聽查封土地立馬繳清

快訊／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡　檢警調查中

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

辣模稱「熱吻」是被設局　男主角圤智雨慘遭切割...女網紅曝內情

林智堅碩士學位遭撤銷　律師出招：台大學倫會審查報告非證據

被控16年前在高雄鳳山槍殺小黃！林金貴獲判無罪確定

快訊／北市萬華民宅3樓竄火舌！濃煙密布　消防員緊急搶救

快訊／內湖春水堂檢修消防設備　23歲男觸電「倒地無心跳」

快訊／國3大溪段3車追撞　「男噴飛躺地」無法動彈！回堵8公里

被控抄襲！林智堅親自出庭　堅稱自己做民調寫論文...絕不認罪

騙1豬仔賺10萬！E奶女蛇頭聲請具保停押失敗　要在牢裡過年

酒駕累犯欠國庫25萬賴帳　不怕坐牢...一聽查封土地立馬繳清

快訊／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡　檢警調查中

陳美鳳突收「法拍通知」　名下「驚人房產」量曝光！

張若凡目睹同學疑遭附身！　突瞪大雙眼「四肢扭曲昏厥」嚇瘋了　

許效舜「雙膝開刀」仍挑戰自我！　威廉吐槽他愛哭：節目快變名稱

曾在一起4年…辣模稱「被設局逼交往」　圤智雨秀出相愛證據

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

真的能玩！全台唯一「卡娜赫拉樂園」在高雄　8大遊樂設施超夢幻

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

林靖凱練游擊很適合　玉木朋孝提醒：不要滿足現況

中央不卡了！大巨蛋審查過關　民眾黨團籲蔣萬安「好好承擔責任」

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

高雄警逮槍毒通緝犯　驚見大批「XD千元假鈔」

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

715萬賓士4度維修仍有問題　車商遭判返還車款

正妹喝掛驚見身旁躺裸男　好友先撿屍更崩潰

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

快訊／內湖春水堂檢修消防設備　23歲男觸電倒地

男大生尋短租屋處掉價117萬元！房東求償敗訴

林智堅正面對決余正煌　面對提問一句話回應

更多熱門

相關新聞

蘇震清自訴書記官筆錄不實　二審遭駁

蘇震清自訴書記官筆錄不實　二審遭駁

涉及立委集體收賄案的立委蘇震清，日前因本案一審遭判刑10年。但案件審理期間，他竟出怪招，以偵查的檢察官、書記官筆錄不實為由，提出自訴，控告2人偽證、偽造文書等罪。書記官被告部分一審無罪，蘇震清上訴二審，高等法院11日再度駁回蘇震清的訴訟。

勒索建商　最貪女里長判6年定讞

勒索建商　最貪女里長判6年定讞

健身教練勒殺女友　二審求輕判

健身教練勒殺女友　二審求輕判

罕見！許宗力轟對岸審判不獨立

罕見！許宗力轟對岸審判不獨立

快訊／蕭景田交保案　高院駁回檢方抗告

快訊／蕭景田交保案　高院駁回檢方抗告

關鍵字：

法律人權林金貴小黃司機槍殺無罪三審最高法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面