盤點蘇貞昌內閣表現　矢板明夫：想對他說一聲辛苦了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌傳出將請辭，引來各界關注。對此，行政院發言人羅秉成表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，待立院會期結束，就會和總統蔡英文做討論。矢板明夫分析，蘇貞昌的離開其實在九合一選舉後就已經可以預料到，但蘇貞昌對台灣的貢獻可圈可點，想對他說一聲辛苦了。

矢板明夫說，蘇貞昌非常會解決問題，面臨種種內憂外患，把行政院政務處理得井井有條，在任期中並沒有重大的失誤。要說有什麼不盡如人意的，可能就是有的時候對在野黨議員的態度不太好。

矢板明夫指出，蘇貞昌這一路上飽受了各種各樣空穴來風的攻擊。比如說台灣的治安，從數字來看，就知道說不好完全是不實炒作。蘇貞昌在任這幾年，台灣的犯罪率幾乎每年都在下降。根據內政部的資料，台灣的刑事案件發生的件數，2015年是29萬7千多件，2021年降到了24萬4千多件。

另外，根據全球資料庫網站（Numbeo Crime Index ）的排名，2022年的安全指數，台灣位列全球第三。僅次於第一名的卡達，和第二名的阿拉伯聯合大公國。日本第8、韓國第21、新加坡第24。經濟數字也是同樣亮眼。

矢板明夫說，蘇貞昌任內當然也有各種各樣的問題，但總體而言這幾年對台灣的貢獻，可圈可點，「出身美麗島辯護律師的蘇貞昌，從黨外時代起，在台灣的政治舞台第一線活躍了40多年。想對他說一聲辛苦了，並感謝他帶領台灣走過了疫情這三年。」