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鐵粉要搶吃！麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」回來了　只賣2個月

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲麥當勞早餐滿福系列推出全新「蕈菇滿福系列」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

菇菇控超幸福！麥當勞人氣早餐「滿福系列」驚喜升級了，強勢推出「蕈菇滿福系列」，選用Q軟滿福麵包搭配香煎豬肉排，再淋上切片蕈菇佐黑胡椒調味的濃郁醬汁，大口咬下超滿足，其中，「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」可是能吃雙層肉排搭配切達起司、太陽蛋等料，即日起至3月14日限時開賣。

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲蕈菇滿福系列有5口味選擇。

麥當勞早餐全新「蕈菇滿福系列」來了，一共有5口味選擇，包括「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」，通通是使用以軟中帶Q的春麥滿福麵包夾進豬肉排，再佐以切片蕈菇黑胡椒醬，每一口都是濃濃蕈菇香，其中，蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋可是一次就能吃到雙層香煎豬肉、切達起司、滑嫩太陽蛋等料，滿足爆表，即日起至3月14日限時63天搶吃。

▲▼肯德基推出春節限定「金鑲富貴 起司金沙雞」，同場加映「爆漿流金芋泥球」。（圖／業者提供）

▲肯德基新春限定吃「金鑲富貴起司金沙雞」、「爆漿流金芋泥球」。

另，肯德基近日也推出新春限定「金鑲富貴起司金沙雞」，其中，金鑲富貴起司金沙雞是選用鹹蛋金沙搭配切達、帕瑪森乳酪等多種起司，包裹在微辣的咔啦脆雞上，最後再以洋香菜點綴，每一口都能吃到到鹹香金沙結合酥脆多汁炸雞的豐富口感，讓人忍不住一口接一口，即日起至2月20日於全門市限時開賣。

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