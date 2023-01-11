辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

▲尾牙旺季，喝酒歡慶也要小心失態。（示意圖，非本文當事者／免費圖庫pakutaso，下同）

網搜小組／閔文昱報導

最近正值尾牙旺季，很多公司趕在這幾天舉辦聚餐，員工歡慶同時也傳出不少酒後失態事件。正妹護理師林婷分享，最近急診小夜都會出現很多穿很辣的妹子，有的醉到隱形胸罩Nubra已到達鎖骨，有的醉到話都講不清楚，一開口才發現牙齒全斷了，甚至有些情況較嚴重的還得插管送icu，讓她直搖頭，提醒喝酒還是要量力而為，「好了就好了」。

護理師林婷11日在粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，她前幾天在跟學妹聊天時，得知最近都會有許多穿很辣的阿妹仔在晚上到醫院急診室就醫，有些醉到連隱形胸罩Nubra到達鎖骨都渾然不知，讓她聽了不斷憋笑。

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▲尾牙喝酒應量力而為。

林婷透露，有次一名身穿亮片小洋裝的阿妹仔來到急診室，不僅醉得跟舞龍舞獅一樣，走路走不穩，頭部還因為跌倒血流如注，然而醫護在詢問姓名年齡時，對方卻一直不講話，本以為是意識改變，不料一開口才發現妹子變「哈買兩齒」了，上排全撞斷剩一顆半的門牙，所幸醫生處理後並無大礙，將傷口縫合後就回家了。

「但有些人就不這麼幸運了。」林婷坦言，在加護病房常常遇到因為喝醉開車、騎車、騎腳踏車、走路發生意外的民眾，一撞就是腦出血、蛛網膜下腔出血、顱內出血、顱底骨折、頸椎骨折，必須插管送icu，「上一秒還在急診跟你唱東區東區，下一秒直接在icu唱晚安曲～」

林婷感嘆，這些人被送來醫院後，酒友們通常就會鳥獸散了，最後趕來醫院的都是傷患的家人，「喝醉了才知道你愛誰，但進醫院了才知道誰最愛你」。她也提醒，喝酒量力而為，凡事要斟酌，「想想自己喝到進醫院的糗樣，甚至還失去了健康，為了自己也為了家人啊。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。