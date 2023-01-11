　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲尾牙旺季，喝酒歡慶也要小心失態。（示意圖，非本文當事者／免費圖庫pakutaso，下同）

網搜小組／閔文昱報導

最近正值尾牙旺季，很多公司趕在這幾天舉辦聚餐，員工歡慶同時也傳出不少酒後失態事件。正妹護理師林婷分享，最近急診小夜都會出現很多穿很辣的妹子，有的醉到隱形胸罩Nubra已到達鎖骨，有的醉到話都講不清楚，一開口才發現牙齒全斷了，甚至有些情況較嚴重的還得插管送icu，讓她直搖頭，提醒喝酒還是要量力而為，「好了就好了」。

護理師林婷11日在粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，她前幾天在跟學妹聊天時，得知最近都會有許多穿很辣的阿妹仔在晚上到醫院急診室就醫，有些醉到連隱形胸罩Nubra到達鎖骨都渾然不知，讓她聽了不斷憋笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼喝酒,喝醉,應酬。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲尾牙喝酒應量力而為。

林婷透露，有次一名身穿亮片小洋裝的阿妹仔來到急診室，不僅醉得跟舞龍舞獅一樣，走路走不穩，頭部還因為跌倒血流如注，然而醫護在詢問姓名年齡時，對方卻一直不講話，本以為是意識改變，不料一開口才發現妹子變「哈買兩齒」了，上排全撞斷剩一顆半的門牙，所幸醫生處理後並無大礙，將傷口縫合後就回家了。

「但有些人就不這麼幸運了。」林婷坦言，在加護病房常常遇到因為喝醉開車、騎車、騎腳踏車、走路發生意外的民眾，一撞就是腦出血、蛛網膜下腔出血、顱內出血、顱底骨折、頸椎骨折，必須插管送icu，「上一秒還在急診跟你唱東區東區，下一秒直接在icu唱晚安曲～」

林婷感嘆，這些人被送來醫院後，酒友們通常就會鳥獸散了，最後趕來醫院的都是傷患的家人，「喝醉了才知道你愛誰，但進醫院了才知道誰最愛你」。她也提醒，喝酒量力而為，凡事要斟酌，「想想自己喝到進醫院的糗樣，甚至還失去了健康，為了自己也為了家人啊。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
女星「遭道具槍捅眼窩」！　差1公分恐失明
2000元刮刮樂開賣第一天　姊妹花「猜拳選一本」竟刮出百萬
她一直鼻塞！醫驚見「被癌細胞塞滿」　3恐怖因子曝
職場上「1特質」超吃香！　一票有感：升遷也快
辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師看傻：胸罩到鎖骨
獨／李大維7日密會游錫堃「拜早年」　今傳總統府秘書長將異動
快訊／北市春水堂傳意外　23歲男子「觸電倒地」送醫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

解封後「商務客回流達9成」！寒舍董座曝年終獎金規劃：1~1.5個月

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

他買情趣內衣當禮物！女友喊「穿一次收2千」　網曝真實心聲

這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

入帳了！低收、中低收「生活補助」加發　民進黨這縣搶先發

女同學0打扮「包緊緊上課」超邊緣！他見脫罩真面目暈爆：E奶正妹

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

解封後「商務客回流達9成」！寒舍董座曝年終獎金規劃：1~1.5個月

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

他買情趣內衣當禮物！女友喊「穿一次收2千」　網曝真實心聲

這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

入帳了！低收、中低收「生活補助」加發　民進黨這縣搶先發

女同學0打扮「包緊緊上課」超邊緣！他見脫罩真面目暈爆：E奶正妹

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

升息循環難抑制炒房　保護檢舉者制度尚待強化

全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令運輸部徹查真相

崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

蘋果App Store造訪人數創歷史新高　全球開發者獲益破3200億美元

傳新閣揆將與賴清德爭2024？　鄭運鵬轟「荒謬」：沒能耐辭職參選

女星「遭道具槍捅眼窩」不敢喊卡！　差1公分恐失明：好嚴重

歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑

8歲男童凌晨噁心腹痛！就醫發現一家三口同染諾羅病毒　常見症狀曝

2000元刮刮樂開賣第一天　姊妹花「猜拳選一本」竟刮出百萬

她一直鼻塞！醫驚見「被癌細胞塞滿」　3恐怖因子曝：華人高7倍

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

派克雞排漲到一片95　業者回應了

好市多會員「收到CUBE卡」！不理它恐噴1800元

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

更多熱門

相關新聞

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

就算只是遊戲，也該有個限度！一名女網友發文表示，男友是店長，日前分店尾牙要玩對決遊戲，贏的人可以親吻輸的人，結果有個女生抽到男友，獲勝後竟直接衝上去狂親，「而且還是舌吻」，並面露陶醉表情，讓她當場氣炸，「真當自己青春無敵就可以亂來嗎？」

尾牙抽到特等獎！她一看秒變臉怒罵「髒東西」

尾牙抽到特等獎！她一看秒變臉怒罵「髒東西」

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

富邦金尾牙周六登場！總獎金上看千萬　A-Lin等巨星獻唱

富邦金尾牙周六登場！總獎金上看千萬　A-Lin等巨星獻唱

一銀尾牙線上摸彩豪送260萬　員工抽到最大獎8.8萬嗨翻！

一銀尾牙線上摸彩豪送260萬　員工抽到最大獎8.8萬嗨翻！

關鍵字：

尾牙尾牙季喝醉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

拍婚紗照叫不停！3柴被新娘輪流訓話

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面