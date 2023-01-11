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尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲女同事舌吻男友。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

就算只是遊戲，也該有個限度！一名女網友發文表示，男友是店長，日前分店尾牙要玩對決遊戲，贏的人可以親吻輸的人，結果有個女生抽到男友，獲勝後竟直接衝上去狂親，「而且還是舌吻」，並面露陶醉表情，讓她當場氣炸，「真當自己青春無敵就可以亂來嗎？」

女網友在「匿名公社」上，以「玩遊戲玩到舌吻誰能接受」為題發文，提到男友是店長，他們分店日前吃尾牙，就有同事提議要抽籤玩對決遊戲，贏的人可以親吻輸的人。當時就有個女同事抽到男友，「她提議猜拳，然後她贏了，旁邊的人問我，她可以親我男友嗎？」

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原PO神情有些尷尬，但女同事只對她笑了一下，就直接親男友，且還是舌吻。雖然男友全程都將雙手舉起，呈現投降的樣子，但女方抱著男友脖子、親得很陶醉，就讓原PO超火大，最後直接走出包廂。

▲▼尾牙,舉杯,聚會,慶祝。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO氣得當場走人。（示意圖／ETtoday資料照）

接著男友和一些同事追出門外，但除了男友以外，多數人都覺得原PO反應過度，女主角甚至還譏諷「年紀大了，開不起玩笑」。聞言，原PO也氣得直呼，她才28歲而已，她知道很多年輕人玩很大，但如果有心避嫌，「蜻蜓點水」不行嗎？一定要舌吻？甚至還怪她男友不主動張嘴？

原PO表示，之後男友雖帶她提早離開，但女方竟又突然冒出來說，「跟我親親很舒服吧？」讓原PO實在忍無可忍，「發騷也要有限度，真當自己青春無敵就可以亂來嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺是設計好在向你示威」、「想玩舌吻？她是真的在玩嗎？不能帶過就好？她才有病啊！是在挑釁吧」。還有不少網友認為男友問題也很大，「你男友在對方舌吻的時候就應該推開對方」、「這男的可以放生了，女友都坐在旁邊了，還任由那女的親下去」、「我直覺你男友跟她一定有故事，一個巴掌拍不響」、「重點是你男朋友要堅定拒絕才對」。

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