天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

▲台中男連兩次血鉀過高0心跳，「葉克膜戰車」從死神前搶人。（圖／院方提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一位64歲男性因腎功能只剩5％，須長期到醫院洗腎，4個月前要去醫院洗腎時突然暈倒在醫院前，失去呼吸心跳，立即被送進急診室，院方火速啟動「葉克膜戰車」施做ECPR（葉克膜＋心肺復甦術），急救成功；日前又發生類似狀況，院方二度從死神手中將男子救回，創下同一人四個月內兩度被ECPR成功救回的紀錄。

澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中表示，該患者是因血中鉀離子過高所致，對洗腎患者而言，血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，仍會逐漸累積，因此到了下次洗腎前是血鉀最高、最危險的時刻。

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▲吳慧中主任（左三）與澄清醫院葉克膜團隊。（圖／院方提供）



吳慧中指出，所謂的「葉克膜戰車」是將手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝備在一套機動的設施中，一有緊急事件，在5分鐘內就可移動到急診室火速救援，宛如一支快速反應的打擊部隊，給失去呼吸心跳的患者進行ECPR，澄清醫院近半年來，ECPR的存活率可以達六成，其中以心肌梗塞的病人居多。

吳慧中說，在急診室做心肺復甦術的同時，能立刻接上葉克膜救援，其最大功效是透過葉克膜的體外血液循環，暫時提供急救病人身體其他器官和腦部的正常血液，來保護器官和腦部，再全力搶救心臟。

由於這位洗腎患者因血中鉀離子過高，造成心律不整導致失去呼吸心跳，經心肺復甦術後，仍有心律不整及心室顫動，此時接上葉克膜就能暫時取代心肺功能，讓生命徵象稍微穩定，再緊急洗腎以降低血液中的鉀離子濃度，就能救回生命。