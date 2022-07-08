10年狂嗑6000個爌肉便當！他突消風10公斤　醫查原因嘆氣了

▲10年狂嗑6000個爌肉便當，工頭突消風10公斤一查原因醫生嘆氣了。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名50歲在工地工作的工頭，餐餐都要吃兩個便當，菜色不是爌肉就是雞腿，但80公斤的他近3個月竟突消瘦10公斤。工頭還開心減肥成功，但到院檢查發現竟血糖竟超標2.6倍，確定罹患糖尿病第二型。工頭知道自己罹患糖尿病很驚訝，認為他每天耗體力工作，根本沒時間吃甜食。但戴廷羽指出，第二型糖尿病症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。

澄清醫院中港院區家醫科醫師戴廷羽表示，個案從粗工幹到工頭，老板感謝他的辛勞，知道他食量大，中午特別給他兩個便當的優遇，10年來至少吃了6000個以上的爌肉或雞腿便當，最近三個月來發現體重減輕了10公斤，以為是天氣熱流汗多，以及工班勞累的關係，還樂得可以趁機減肥，但太太認為這樣的體重減少太怪異，押著他到醫院問問醫師。

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▲戴廷羽指出，第二型糖尿病症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、以及肥胖有關。（圖／記者游瓊華翻攝）

戴廷羽表示，診斷後發現，病患沒有罹患癌症也沒有經常性腹瀉，但抽血檢驗發現其醣化血色素為11％（正常為4％－6％）；空腹血糖為260mg/dl（正常為80mg/dl－100mg/dl），確診為罹患第二型糖尿病。

戴廷羽也提醒經常外食吃便當民眾，不妨爌肉去肥，雞腿去皮，油膩青菜來個過水，用礦泉水淋掉油脂，這是避免糖尿病上身的小撇步，而工頭的太太現也每天親手做健康便當給先生帶到工地吃，進一步從飲食來控制血糖數值，再加上規則服藥，其醣化血色素已控制到7％，控制的效果不錯。