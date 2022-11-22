　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

▲女子哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子睡到半夜突然狂抖，嚇壞枕邊妻，求診才發現，男子罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華／台中報導

台中一名70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體出現拳打腳踢的劇烈動作，嚇壞枕邊的妻子，以為是中邪、被不好的東西纏身。澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，該男子是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，這可能是腦部退化的前兆，這樣嚇人的疾患，需要透過精密的睡眠檢查儀，才能精確診斷並排除其他疾病。

老翁向醫師表示，自己睡不熟易醒，總以為年紀大了，是老人家的常態，也多做走路運動好讓身體多累一點，晚上可以好好睡，但總是睡到半夜因一些肢體動作而嚇到妻子，有一次還摔下床，妻子懷疑是中邪特地帶他去廟宇去邪，但情況仍未改善。

鄧浩文指出，經安排病患住進睡眠中心進行多項睡眠生理檢查(PSG)，結果發現，病患的肢體劇烈動作是發生在他的快速動眼期，再參據他的臨床症狀，確診是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙（RBD）」，經對症投藥後，其病情也獲得最佳的改善，原本不堪其擾而分房的妻子又重回枕邊。

▲澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄧浩文補充，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部尤其腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境裡的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作、夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作、夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。

鄧浩文說，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性。此外，高達七成左右的患者可能在未來的數年中罹患神經退化疾病，例如巴金森氏症、失智症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆，值得注意。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／梅西首發聲！阿根廷1:2輸給沙烏地
毛毛的！她捧「亡夫遺照」　聽候選人政見發表會
鳳梨崩潰嗆梅西！　PO螢幕碎裂照
台灣YouTuber抄襲被抓包！　否認影片PO出秒下架
快訊／新北馬達廠驚傳電擊意外　組長倒地不起
女業務上班突收巧克力、保險套！　見備註嚇壞報警
快訊／爆冷擊敗阿根廷！沙國成史上第3　主帥資歷超狂
才教課2禮拜　女助教誘男學生多次啪啪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

增加收托量能！視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

男子攀玉山高山症發作體力不支　警消緊急救援...助平安下山

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

媽視訊黑臉尪制裁哭鬧兒　一見到爸秒站好不敢給笑

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

增加收托量能！視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

男子攀玉山高山症發作體力不支　警消緊急救援...助平安下山

12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌

SBL、WSBL全面退出台北　新賽季每階段增設冠軍獎金

《超級變變變》81歲主持人直播中不適！　「有點不妙」緊急送醫

快訊／阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西發聲「我們沒有藉口」

「韓劇史上第一次」！　朴恩斌、路雲《戀慕》拿下國際艾美獎

沙烏地阿拉伯爆冷勝阿根廷　球評：調整戰術成功

鳳梨崩潰「被梅C弄整組壞光」！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

美股開盤走高「道瓊上漲 190 點」　零售商Best Buy大漲9%

興隆路槍擊案偵破　建商拒發包土方遭槍擊！竹聯文仁會7人被逮

KAWASAKI宣布「氫燃料重機」2030年亮相！電動摩托車最快明年見

遭張蘭控收錢..葛斯齊怒了：太過分　「想丟錢的是汪小菲！」準備再爆外遇照

地方熱門新聞

陳其邁秀「纖細美手」粉絲全瘋狂

張善政競總批「蹭運鵬」又不做功課

推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

誤判掛未繫安全帶開出罰單國道警說話了…

6千群眾挺　蔡英文5度南下彰化催票

屏東榮總開業首日　門診服務502人次

韓國瑜拜託鄉親力挺姚正玉

候選人看板被塗黑+獠牙　男開罰5千

竊盜通緝犯行竊當場被逮

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

黃偉哲車隊掃街前先竟幫「他」喊凍蒜！

印刷廠印製北區里長選票警戒護維安

連江縣長選戰　桃園曹姓宗親力挺曹爾元

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

更多熱門

相關新聞

上班族趴床狂打手遊指頭爆麻　醫師搖頭：只能開刀　

上班族趴床狂打手遊指頭爆麻　醫師搖頭：只能開刀　

台中一名35歲上班族男子，每晚睡前都習慣趴在床上打手遊，結果姿勢不良，造成手肘處尺神經壓迫所造成的手指變形，成了「鷹爪手」，不僅無法伸直，還麻痛不已，趕緊求醫。澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰表示，此因尺神經壓迫導致無名指、小指無法靈活張直，平時外觀會略顯彎曲，並伴隨有手指麻木的情形，就像鷹爪一樣，又稱為爪型手，只能開刀解決問題。

老醫師看診狂跑廁所以為攝護腺肥大　一查竟罹癌

老醫師看診狂跑廁所以為攝護腺肥大　一查竟罹癌

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

急診室近半護士確診　中港澄清：已調動支援

急診室近半護士確診　中港澄清：已調動支援

賣防疫保單忙翻天　保險業務突昏倒沒心跳

賣防疫保單忙翻天　保險業務突昏倒沒心跳

關鍵字：

中港澄清鄧浩文神經內科

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

直擊！汪小菲放話來台　

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面