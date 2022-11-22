「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

▲男子睡到半夜突然狂抖，嚇壞枕邊妻，求診才發現，男子罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華／台中報導

台中一名70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體出現拳打腳踢的劇烈動作，嚇壞枕邊的妻子，以為是中邪、被不好的東西纏身。澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，該男子是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，這可能是腦部退化的前兆，這樣嚇人的疾患，需要透過精密的睡眠檢查儀，才能精確診斷並排除其他疾病。

老翁向醫師表示，自己睡不熟易醒，總以為年紀大了，是老人家的常態，也多做走路運動好讓身體多累一點，晚上可以好好睡，但總是睡到半夜因一些肢體動作而嚇到妻子，有一次還摔下床，妻子懷疑是中邪特地帶他去廟宇去邪，但情況仍未改善。

鄧浩文指出，經安排病患住進睡眠中心進行多項睡眠生理檢查(PSG)，結果發現，病患的肢體劇烈動作是發生在他的快速動眼期，再參據他的臨床症狀，確診是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙（RBD）」，經對症投藥後，其病情也獲得最佳的改善，原本不堪其擾而分房的妻子又重回枕邊。

▲澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文。（圖／記者游瓊華翻攝）



鄧浩文補充，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部尤其腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境裡的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作、夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作、夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。

鄧浩文說，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性。此外，高達七成左右的患者可能在未來的數年中罹患神經退化疾病，例如巴金森氏症、失智症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆，值得注意。