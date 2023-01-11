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台南市議長賄選案！聲押議員李文俊失敗　南檢正式提起抗告

▲台南市議員李文俊，涉嫌台南市正副議長賄選案，被台南地院以罪證不足當庭釋放，台南地檢署檢察官補強證據後提出抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李文俊，涉嫌台南市正副議長賄選案，被台南地院以罪證不足當庭釋放，台南地檢署檢察官補強證據後提出抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正副議長選舉賄選案，檢察官聲押現任議員李文俊及黃麗招，台南地院8日下午裁定黃麗招准予羈押並禁見禁通信，但李文俊遭請回，台南地檢署11日表示，檢察官補強證據後，針對李文俊提出抗告。

台南市議會正副議長針對這起賄選案，被列為重要涉案人的林士傑，失聯３天後於６日上午10時許被拘提到案，檢方又接連傳喚前副議長、現任市議員李文俊、市議員黃麗招到案，訊後認為3人共同涉犯《公職人員選罷法》的行賄罪以及妨害投票自由罪嫌犯嫌重大，李、黃二人有滅證及串供之虞，林士傑則有逃亡及串供之虞，在7日凌晨向台南地院聲押禁見林士傑、李文俊、黃麗招等3人。

其中，林士傑於7日深夜10時許被台南地院裁准羈押禁見、禁止通信；8日上午9時，台南地院再度召開羈押庭審理，下午4時左右，裁定李文俊當庭釋放請回。黃麗招雖否認有涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，但檢察官羈押請書所載之事實、證物可資證明，法官認為被告黃麗招在這次台南市正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法共同於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求罪嫌疑重大，有事實認為有串證、滅證之虞，裁定羈押，併禁止接見通信。

另一方面，楊士強部分經南檢抗告成功，台南高分院撤銷一審原裁定還發台南地院；台南地院9日召開羈押庭審理後，裁定楊士強羈押禁見、禁止通信。據了解，本案至目前已羈押民進黨中執委郭再欽及黃怡萍、林士傑、黃麗招、楊士強共5人。

▲台南市議員李文俊，涉嫌台南市正副議長賄選案，被台南地院以罪證不足當庭釋放，台南地檢署檢察官補強證據後提出抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉指出，對李文俊部分檢察官補強證據後向台南高分院提出抗告。

針對台南市議員李文俊聲押被台南地院當庭請回，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍11日指出，經檢察官補強證據後，已向台南高分院提出抗告。

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