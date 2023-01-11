715萬賓士才開15分鐘就出問題！4度維修沒解決　車商遭判返還車款

▲男子花715萬買「Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic + Coupe」油電混合跑旅，卻頻出問題。（圖／翻攝Mercedes-AMG）

記者翁子皓／台中報導

台中傅姓男子2021年6月16日以715萬3000元向中彰賓士公司購買賓士GLE 63油電跑旅車，然而他才駕駛不到15分鐘，該車輛的引擎發生不規則抖動、螺絲脫落等故障情形，之後陸續發生儀表板異常、電控輔助轉向系統異常、懸吊系統故障等瑕疵。法官判車商要以傅男購車的價格賠償，賠償715萬3千元。

判決書指出，傅姓男子以715萬3000元購買「M-Benz GLE Coupe AMG GLE63 S 4MATIC+」油電混合跑旅車，滿心歡喜的他，準備開車上路，不料才開不到15分鐘，就發生引擎不規則抖動、螺絲脫落等故障情形，之後之後陸續發生儀表板異常、電控輔助轉向系統異常、懸吊系統故障等瑕疵，且該車輛還曾在行駛中突然熄火，傅男把車輛送修4次，但未解決問題，於是要求車商更換同型新車，或返還購車款。

車商供稱，車輛進廠維修之原因，多數為傅男之操作與駕駛體驗不甚滿意之主觀感受。而其主張車輛存在螺絲鬆動、避震器、引擎異常抖動、儀表板無法讀取資訊等因素，均為傅男將在保養廠時的「口述」內容，並無實際舉證，另就傅男表示車輛有引擎怠速抖動等問題，經德國原廠回覆亦稱無抖動現象，指出該車輛重視的不是駕駛舒適性，而是駕駛的操控性及速度感，並非該車輛存有瑕疵，

法官調查，該車輛原本確實存在某些問題，經車商檢修後，該車輛再於2021年9月28日發生無法啟動等情，堪認該車輛確實依通常交易觀念，缺乏新車應具備的價值、效用、品質，並使傅男無法依通常方式使用該車輛，而該車輛價值高達715萬3000元，該瑕疵之存在對傅男所生之損害，相較於解除契約對車商所生之損害而言，並無顯失公平之情，法官認為傅男主張依民法第359條規定解除契約，即屬有據，判車商要返還715萬3000元的車款，全案還可上訴。