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學甲爐碴案騙很大！　陳椒華：被動處理講成主動？

▲台南市長黃偉哲率員親上火線說明爐碴、88槍、光電利益、官員涉貪等弊案，立委陳椒華批學甲爐碴案的說法「騙很大」。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳椒華批學甲爐碴案的說法「騙很大」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日率員親上火線說明爐碴、88槍、光電利益、官員涉貪等弊案，立委陳椒華批學甲爐碴案的說法是移花接木、偷天換日、欺騙市民、誤導社會大眾，她必須予以駁斥，以正視聽。

立委陳椒華說，事實上，經過她和里長、環團多次召開記者會和現勘，確定爐碴深度太深，不可認定為鋪面，且粒徑超過5公分不是合格再生粒料，才一一戳破市府護航說詞，證實郭再欽違法填埋，台南環保局才被迫要求清除興業段的爐碴，哪來的主動清除？陳椒華說黃偉哲市長可以這樣睜眼說瞎話？

陳椒華說，當初是台南環團2020年9月15日先去向檢調提告郭再欽，環保局三天後9月18日才提供學甲爐碴案件資料給台南地檢署調查，況且當時應僅移送農地部分，工業區部分則還在幫郭再欽護航，哪來的主動移送？

現在黃偉哲市長只拿農地清爐碴的作為，來作為整個爐碴案的表現，可說是「移花接木、誤導視聽、騙很大」！不敢談2021～2022年處理工業區爐碴的行政怠惰、裁處緩慢，甚至連進度都不透明，缺乏公開資訊。

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率員親自上火線說明爐碴、88槍、光電利益、官員涉貪等弊案，

台南市環保局指出，台南市政府秉持三大主動原則，以行政作為，積極處理爐碴案。主動清 `查` 並裁罰，主動移送檢調偵辦，主動要求義務人清除並直播。具體作法：一、主動清查並裁罰：主動清查並裁罰，在市長任內，環保局多次到案場稽查，包含主動出勤、偕同檢調、配合議會監督和民間勘查，計執行近50趟次。針對郭再欽及名下的明祥馨公司，依據廢棄物清理法、空氣污染防制法及水污染防治法開罰。絕無外傳所言誤導或不透明。

二、主動移送檢調偵辦：市府於2011年即成立環檢警大聯盟運作機制（率全國之先），其目的就是要聯合檢調單位，共同打擊及遏阻環保蟑螂或非法不肖業者隨意傾倒廢棄物。針對學甲爐碴，市政府與地檢署和司法單位密切合作，包含主動將學甲爐碴案件所有卷證移送，並於2020年3月17日起，至2022年1月等期間共6次與地檢署共同前往實地現勘開挖調查，持續追查不法，並於2020年9月18日主動移送卷證給台南地檢署。

三、主動要求清除並公開：根據廢棄物清理法規定，責令郭再欽等清理義務人必須清除非法掩埋之爐碴。2020年9月4日開始清除填埋於學甲地區的農業用地和工業用地，至今，已經清除約8.7萬噸的爐碴，剩餘約25萬噸填埋在工業用地（地上物有全程興業公司廠房）。清除期間全程公開，同時派員到場監督，相關紀錄登載於環保局網頁之環保快訊，民眾都可以隨時點閱查詢。

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