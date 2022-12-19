台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

▲台南地檢署指出，雖槍手孔祥志及策劃此次槍擊之主嫌洪政軍軍仍在逃，專案小組必定全力以赴將歹徒繩之以法，以為社會秩序之安全及安定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南市警局共組「1110」專案小組，檢察長葉淑文立即指示分案偵辦，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔與錢鴻明、郭書鳴及陳冠霖3位檢察官積極指揮，期間發動4波查緝行動，共有5名共犯到案被羈押禁見。

台南地檢署與台南市警察局專案小組成員調閱相關資料，進行比對分析，隨即鎖定曾於2022年10月底，在花園夜市擦拭作案用機車上指紋及擔心偽造車牌遭發現而將作案用機車掉頭之郭姓犯嫌，專案小組檢察官於11月10日核發拘票將郭嫌拘提到案，檢察官訊問後向法院聲請羈押，惟經台南地院以新台幣2萬元交保，檢察官提起抗告，台南地院仍以6萬元交保。

專案小組鍥而不捨，再調取歹徒逃逸沿路監視器錄影資料進行比對，鎖定在二處開槍之槍手即為孔祥志，專案小組檢察官認為孔祥志違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪、毀損等罪，犯嫌重大，核發拘票予以拘提，惟孔祥志於作案後畏罪逃亡而拘提未獲，台南地檢署立即於12月6日上午發布通緝。同日，專案小組檢察官亦核發拘票，由警方將接應槍手孔祥志之共犯李姓男子拘提到案，並於12月7日向法院聲請羈押禁見獲准。

12月14日上午，專案小組備整相關資料，再次拘提前曾遭法院交保新台幣6萬元之郭嫌，及上層共犯與洪政軍共同策劃此案之楊姓男子到案，經檢察官訊問後，認2人均違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於12月15日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

最高檢察署邢泰釗檢察總長極為重視此案，於12月15日下午召集地檢署專案小組成員，於最高檢察署召開會議，邢檢察總長會中指示全國警政機關必須全力查緝通緝之共犯洪政軍軍（綽號紅龜）及槍手孔祥志到案，並將參與本件槍擊案的所有相關人員一網打盡。

16日專案小組分別前往新北市拘提於案發前提供楊姓男子槍枝之蔡姓男子，及前往高雄市拘提搭載楊姓男子前往新北取槍之謝姓男子到案，檢察官訊問後，認2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於12月17日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

南檢指出，案發以來，專案小組成員承受外界各種質疑聲浪，並要求儘速破案，惟專案小組仍秉持積極、縝密蒐證之態度，不分晝夜，抽絲剝繭，調取所有相關資料，進行分析比對，方能由下往上分次突破，截至目前業已將5名共犯向法院聲請羈押禁見，雖槍手孔祥志及策劃此次槍擊之主嫌洪政軍軍仍在逃，專案小組必定全力以赴將歹徒繩之以法，以為社會秩序之安全及安定。