臉黑舌頭黑、一夜白髮…陸確診者奇葩症狀多　他眼腫成鹹蛋超人

▲安徽確診者自爆自己臉變黑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新增確診者數恐怖飆升，大批網友在社交軟體曬出了自己「陽過」歷程，有些人的症狀五花八門，相當奇特。安徽一女子確診後，滿臉變得黑糊糊的；天津一男子確診後，發現自己的舌頭牙齒全變黑了；河北秦皇島一男子感染後，眼睛腫疼一直流淚一直哭，最後兩眼腫成鹹蛋超人。

綜合陸媒報導，近期，隨著大陸民眾確診越來越多，不少網友各種社交平台上、朋友圈、微信群裡曬出了自己的「陽過」歷程，症狀真是五花八門……，甚至還流傳出了「刀片株、炫飯株、學習株、放屁株、暴瘦株、失味株、眩暈株、酸痛株」等不同說法。

安徽一女子近日自曝，在確診的第4天，嗓音嘶啞發高燒，上吐下瀉瘦了4公斤，不僅嘴唇上的皮掉了一層，滿臉也是黑糊糊的像毀容。

▲天津一男子確診後舌頭牙齒變黑。（圖／翻攝自微博）

天津一男子確診後，發現自己的舌頭牙齒全變黑了。影片中，男子舌苔明顯帶有黑色，牙齒縫隙中，也能看到明顯的黑色痕跡。他自述，隨著時間推移，舌頭和牙齒顏色淺了很多。男子表示。自己一開始也被嚇一跳，查詢後發現，自己患上的可能是「黑毛舌」疾病，估計跟免疫力下降和吸菸有關。

什麼是黑毛舌病？黑毛舌是由於舌背部絲狀乳頭過度伸長和延緩脫落想出的毛髮狀的損害，病因一般與口腔衛生不良、過量吸菸及抗生素的長期應用、進食含色素的食物等有關。

▲河北秦皇島一男子自稱感染「哭株」。（圖／翻攝自微博）

12月16日，河北秦皇島一男子自稱感染「哭株」，他表示沒有其他症狀，唯獨眼睛腫疼一直流淚一直哭。他還自嘲，「這就是我的哭株，全國應該都沒有幾個這種症狀的吧。」

男子稱，自己平時挺帥的，大眼睛雙眼皮，現在都脫相了皺紋都冒出來了。18日，該男子再發影片稱，眼睛已經消腫了。

此外，江蘇一名女子也發影片稱，確診後頭髮「一夜變白」。畫面中可見，女子年紀不大。她驚呼道，「天哪，這是出現什麼事情啦，一夜之間就變成了老太太，以後還怎麼見人？」