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柬埔寨也過新年　大滿貫佛法供桌供奉祭品

▲徐閤芸分享柬埔寨年節大滿貫佛法供桌擺飾 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲徐閤芸分享柬埔寨年節大滿貫佛法供桌擺飾 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

農曆春節將到，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(11)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，邀請通過移民署「多元文化人才培訓計畫」的柬埔寨新住民徐閤芸女士擔任講師，介紹東南亞各國有趣的過年習俗。服務站並準備了越南方粽與新住民分享，宣導防範非洲豬瘟，讓新住民朋友們送舊迎新過好年。

▲徐閤芸分享柬埔寨年節大滿貫佛法供桌擺飾 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲徐閤芸分享柬埔寨年節大滿貫佛法供桌擺飾 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

徐閤芸表示，受到華人文化影響，越南、馬來西亞、印尼、新加坡及汶萊等國家的傳統年節，都在農曆正月初一慶祝，並有祭拜、發壓歲錢及守歲的習俗；而在泰國、緬甸、寮國及柬埔寨等國家，則以每年4月13日至15日左右的佛曆新年作為新年節日，也都有祭拜及潑水儀式的共同習俗。

活動中，徐閤芸特別將柬埔寨過年才有的大滿貫佛法供桌檳榔、檳榔葉、香菸、金色蠟燭等擺飾，與大家互動，並解說柬埔寨過新年的有趣故事。

她說，相傳梵天神和一位聰明的王子打賭，結果梵天神輸了，必須要把頭割下，但梵天神把頭割下會帶來災難，因此請七個女兒將頭放在喜瑪拉雅山的山洞內供奉，而女兒們每年輪流將頭帶回人間，這天就是柬埔寨的新年。

大陸新住民小娟說，華人躲年獸過年，但柬埔寨過年迎仙女，感覺比較浪漫，很有趣。

由於春節期間，家家戶戶都會辦年貨、大量採購食材及禮盒，服務站提醒新住民朋友防範非洲豬瘟勿鬆懈，不要上網購買境外違規肉製品寄送到臺灣，也請親友不要從國外寄送肉製品來臺。如有違規攜帶肉製品入境，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。此外，網購疫區肉製品寄送到臺灣，最高更可處7年以下有期徒刑或併科新臺幣300萬元以下罰金。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，非洲豬瘟國際疫情仍然嚴峻，東亞目前僅有臺灣及日本不是疫區，隨著年節將至，請新住民及移工朋友們勿從家鄉郵寄臘腸、肉鬆蛋捲等含有肉類成分的食品來臺。另民眾出國前，可上行政院農委會動植物防疫檢疫局網站查看「出國必看不買清單」，避免誤攜入境而吃上罰單。

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