南投10醫院春節門、急診不打烊　縣府籲速打次世代疫苗

▲南投縣10間醫院於春節期間正常提供門、急診服務，圖為草屯佑民醫院。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今年春節連假長達10天，為使民眾就醫無障礙，南投縣衛生局協調全縣10家醫院於春節期間維持正常門、急診等醫療服務，並強化過年醫療量能整備，讓民眾安心過好年。

10家醫院分別是衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院、曾漢棋醫院、佑民醫院、惠和醫院、台中榮總埔里分院、東華醫院、竹山秀傳醫院、衛福部草屯療養院。

縣府衛生局長陳南松表示，除夕前一天（1月20日）尚維持正常門診，但除夕（21日）至初三（24日）僅有部分春節特別門診開診，直至初四(1月25日)開始恢復正常門診；民眾如有就醫需求，可查詢南投縣10家醫院春節期間門、急診時間表，或逕洽縣內10家醫院網站查詢門診時間。

為方便民眾年節期間及出遊時查詢醫院及診所就醫服務，衛福部中央健保署也提供以下聯絡資訊：「全民健保行動快易通」APP、官網（https://www.nhi.gov.tw/＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞健保特約醫事機構查詢），及智能客服（https://aigateway.nhi.gov.tw/gateway/webchat），民眾也可撥健保署免付費服務專線0800-030-598，或手機撥02-4128-678，瞭解院所每天開診狀況、科別及提供流感藥物機構等相關資訊。

陳南松提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾若上次（上個月）給藥天數的最後一天（藥吃完的日期）落在春節期間的1月20日至29日，請提前回診由醫師處方給藥或領取下個月用藥，以免用藥中斷；而年節全家團圓，外出工作或就學遊子也都會返鄉過年，加上邊境解封，疫情恐升溫，陳南松也籲請民眾應儘速接種次世代疫苗，避免群聚造成大流行。