擺脫安眠藥！「這物」連NASA也認證能解決失眠問題

【廣編特輯】

你是否覺得能到外太空工作有夠酷，但是太空人的煩惱之一，就是無法睡個好覺。根據調查，有7成的太空人必須服用安眠藥助眠！因太空人無法遵循地球上「日出而作，日落而息」的生活習慣，且受無重力狀態，睡覺必須飄盪著睡，一但從飄浮睡眠中醒來，會產生一種掉進萬丈深淵的感覺。

不只太空人有睡眠問題，根據統計，台灣有1/5的人口也深受失眠所苦，除了無法入睡還有淺眠、時睡時醒等「睡不好」問題。睡眠專家指出：「睡眠品質不佳會造成免疫力下降、自律神經失調，甚至肥胖、衰老、慢性病、心血管疾病等都會接踵而來。」有台灣業者耗資千萬，以太空人就算日夜顛倒、不論怎麼翻撞都不會醒的舒適睡眠規格，開發出一款特殊「床墊」，不但取得NASA認證，也獲得衛服部醫療器材認證，要讓民眾一年四季都能睡個好覺。

NASA授權專利技術 彷彿人體充電器

3層領先技術 循環X支撐X透氣

這款特殊的「醫療級床墊」，將黑科技材料「石墨烯」直接織在紗線中，不會因洗滌就喪失效果，且厚度僅二~三公分就涵蓋三層領先設計。

首先，表層使用「獨家超導布」及「莫爾超晶格結構石墨烯」，不但親膚抑菌，還能放大其物理特性24倍，釋放「衝擊型遠紅外線波」，深入皮下12公分，刺激穴位、幫助全身血液循環，有效促進深層睡眠並達到全身性修復；中層的「石墨烯支撐棉」，有著非凡的支撐力，維持不易變形、坍塌，讓身體能正常釋壓、放鬆；底層「蜂巢式編織網」像是一層會呼吸的布，能透氣不悶熱。





石墨烯床墊也曾在電視節目《大老闆聯盟》上展現驚人的支撐力，現場實測，將9公斤槓片壓在餅乾上，餅乾竟毫髮無傷，難怪能獲得美國NASA認證。

促循環、提高熟睡期 遠離疾病風險

另外，根據人體實測，使用「醫療級石墨烯床墊」，透過遠紅外線跟人體產生共振後，能協調自律神經，使深層睡眠區間平均增加1.5倍，著實提高熟睡期並促進身體微循環。

長期使用改善睡眠品質進而提升身體免疫力後，就能降低三高風險、罹癌機率，促進代謝、降低肥胖率、穩定情緒、平衡內分泌，預防心血管疾病等；像是青春期需要長高的青少年、甚至是開過刀需要復健的病患更是不能沒有它。

投資健康人生 專業醫師認可：邊睡邊保健！

北市聯醫骨科趙浩昱醫師表示：「石墨烯床墊不僅有NASA與醫療級認證，特殊的三層設計與創新的超導布，能提升遠紅外線波的效能，也發揮良好的支撐與釋壓性，能達到邊睡邊保健的效果。」

此外，這款石墨烯床墊，擁有冬暖夏涼的機能，可根據不同的季節需求來選擇，讓你換季不必換床墊，想要養出絕佳免疫力、改善眾多不適症狀，創造無重力舒適的睡眠狀態，「PP石墨烯床墊」是一般市面上的床墊無法相比的！



無重力舒適睡眠！「醫療級石墨烯床墊」哪裡買？

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