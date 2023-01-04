高達95%回購率！多功能「科技褲」　撞色限定版新色上市

【企劃特輯】

2021年6月「石墨烯塑崩褲」爆紅，業者隔年七月將褲子材料、織法全升級推出新版的「石墨烯塑崩未來褲」，兩代銷售量甚至突破50萬件，網路上也累計大量好評回饋！近期廠商針對年輕族群需求，推出時尚又顯腿長的「撞色褲限定版」，消息一發，首賣日官網再次出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲系列的超強吸粉力！

「塑崩褲、有感瘦」 95%消費者願意回購



根據統計，台灣每14個人就有一個人購買過「石墨烯塑崩褲系列」，許多消費者表示，不論是哪一款，只要穿過就回不去了！不但在家穿、出門穿、運動穿、出國穿，冬天特別保暖、夏天不悶不熱，一年四季都可以穿，而且真的「有感瘦」，以前運動半天，下盤都瘦不下來，但穿了塑崩褲後，每天抽空走點路或是運動，一個星期就覺得自己小了一號；加上褲子本身都有特殊的體雕織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，視覺上又更窈窕，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者回購。





莫爾超晶格石墨烯 讓你代謝力開外掛！



能讓人「有感瘦」的原因，是因為業者使用了獨家「HSG+石墨烯」技術，並透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，每秒產生24次的分子衝撞，大幅提升能量效果，釋放「衝擊型遠紅外線波」，使血氧量與血流速大幅提升，也讓被動式循環代謝效果開外掛，加速深層燃燒代謝、排出毒素，運動時更能加強運動效果，運動1小時等於4小時，達到事半功倍的效果。





「四種織法+三種線條」 類醫美效果、全面隱藏贅肉



再來，這次撞色褲採用獨家「四種織法、三種線條」的設計，讓腰部的縮口完美服貼；腹部斜紋加壓組織，可讓腹部更顯平坦；臀部拉提組織，讓臀型更立體，打造出翹臀效果，；髖骨弧形線條，讓馬鞍部位顯瘦；膝蓋斜紋線條，拉長小腿比例；大腿深色線條，修飾腿部，產生修長的視覺效果；小腿處設計點狀加壓按摩組織，可隨時隨地按摩小腿肚，促進淋巴循環，更可改善靜脈曲張。

穿上立馬讓下半身擁有瞬間緊實，如同微醫美的視覺效果，也讓許多消費者都表示：「穿上未來褲，不但讓勞動變運動效果，還能全面隱藏贅肉，輕鬆展現曲線感！」





100%台灣開發製造 「科技褲」一件多功能



業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯塑崩褲系列」百分之百由台灣開發製造，且別於一般機能褲有分男女款和尺寸，塑崩褲系列完全不分男女、尺寸，從腰圍22吋~46吋都穿得下，無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，在電視節目《大老闆聯盟》當中，還實測將行李箱塞進腰後，展現撞色未來褲的超強彈性。

此次推出的撞色限定版，不但則以撞色設計出優雅的視覺感，也更具有個人風格，「PP石墨烯撞色未來褲」是結合時尚、運動、塑身、養身多功能的新一代科技褲。

撞色限定版「石墨烯塑崩撞色褲」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8b2

●momo購物特惠組：https://chshop.work/JIRjE

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

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●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/OubVvCOli5I