【廣編】Sealy席伊麗睡眠過好年！澳洲月指定床墊「滿萬送千」再送B＆O頂級藍芽喇叭

▲Sealy席伊麗推出「玉兔迎春及獨家澳洲月同慶優惠專案」，要讓消費者以更划算價格入手頂級床墊，睡個好覺過好年。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／席伊麗提供

由頂尖骨科醫師團隊和席伊麗共同研發優質且高支撐力的床墊，讓席伊麗SEALY成為全美最受信賴床墊品牌第一名，頂級品質床墊所擁有的舒適、承托、耐用，帶給更多人每晚舒適好眠。歲末年終為回饋消費者的支持，席伊麗床墊即日起至2月28日推出「玉兔迎春及獨家澳洲月同慶優惠專案」，不僅美夢系列改款新上市香格里拉限時特價39,999元，更推出指定床款享「滿1萬送1,000元」，還有機會將B&O無線攜帶型喇叭及頂級澳洲保養品牌香氛保養禮盒組等，總市價最高達26,688元的超優質贈品免費抱回家！席伊麗Sealy獨家澳洲月，凡購買澳洲製雙人床墊床款，再加贈超萌無尾熊玩偶組。

席伊麗床墊為了確保使用者獲得最好的支撐，席伊麗美姿感應彈簧是在骨科諮詢委員會(OAB)的協助下設計，OAB是由著名的脊柱研究領域專家組成的團隊，幫助席伊麗開發出更優質的床墊。也為了生產出更卓越的產品，骨科諮詢委員會（OAB）推進「美姿承托標準」等相關技術，讓人在睡眠時，身體脊椎能維持自然平直，肌肉適當放鬆得到完整休息。

睡得好免疫力更好，席伊麗全台店櫃防疫維持高規格，持續提供消費者舒適安全的安心購物體驗，實施環境每日消毒及清潔，每床每天皆消毒，包括顧客試躺的床墊，現場提供不織布枕頭巾供顧客試躺使用，更提供在席伊麗官網線上預約的試躺服務，提供一對一預約服務，讓您可以避開人群，享有安心舒適的試躺體驗。