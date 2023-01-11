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全台最大！現代植物學藝術展　彰化成美藝廊免費看

▲成美藝廊展出植物特展。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲成美藝廊展出現代植物學繪畫藝術展。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台規模最大，最具國際化的「植物紀實2022－現代植物學繪畫藝術展」，近日在永靖鄉成美藝廊展出，主辦單位「台灣植物學藝術協會」引進國內外共109件植物學藝術作品，由頂新和德文教基金會協辦，即日起至2月28日免費參觀。

「台灣植物學藝術協會」是第二次遠從台北來到彰化成美藝廊展出，台灣植物學藝術協會陳安瑾理事長表示，三年前偶然從網路上看到位於彰化永靖苗木之鄉的成美文化園，保存著一棟百年古厝，雕琢著美麗的庭園景觀，和植物展覽繪畫主題非常融合，希望透過成美藝廊的作品展出，讓民眾能一窺植物學繪畫藝術的奧妙。

▲成美藝廊展出植物特展。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲展場邀請「女花·製花黏土花藝」工作室展出黏土仿生植物藝術作品。

現場展出各地特色植物如阿開木、豬籠草、血藤、扁果珍珠茅以及夢幻台灣原生植物如細葉捲丹等百幅作品，另外還有3D植物學藝術展覽專區，介紹珍貴的黏土仿生植物藝術作品以及精品級台灣原生植物與鳥類創作名品，非常豐富。

本次藝術展出109件作品中，由評審挑選出金銀銅獎與佳作三件，金獎由印度尼西亞Eunike Nugroho的作品「Gloriosa superba L/嘉蘭(火焰百合)」獲得青睞，銀獎為越南Ly Nguyen的作品「Khaya Senegalensis/非洲楝」、銅獎則由加拿大Victor Wong的作品「Akebia trifoliata/三葉木通」獲選。

▲成美藝廊展出植物特展。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲台灣植物學藝術協會陳安瑾理事長與獲獎者合影。

基金會表示，植物學繪畫透過藝術家的寫實筆觸，精確地描繪植物的形態特徵，即使照相技術不斷進步，植物學藝術仍呈現科技無法取代的溫潤質感。頂新和德文教基金會位在彰化永靖的辦公大樓一樓，提供各界藝術工作者和團體辦理藝文展覽，累計觀展人次達16萬，此次展期即日起至2月28日，開放免費參觀。

▲成美藝廊展出植物特展。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲成美藝廊展出現代植物學繪畫藝術展。

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