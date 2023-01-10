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社會 社會焦點 保障人權

彰化縣再爆H5N2禽流感！　二林、芳苑2養雞場撲殺近3萬隻雞

▲▼彰化縣養雞場爆出禽流感，防疫人員前往撲殺、消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣養雞場爆出禽流感，防疫人員前往撲殺、消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

彰化縣二林鎮某土雞場3日主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，經家衛所檢驗後，確診雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員8日完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬7626隻土雞，另芳苑鄉蛋雞場也被驗出禽流感，防疫人員於9日完成撲殺清場及消毒工作，共計撲殺1萬2071隻蛋雞。

▲▼彰化縣養雞場爆出禽流感，防疫人員前往撲殺、消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

動物防疫所指出，近日早晚溫差大，容易讓禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒，及避免其他動物進出場區等生物安全工作，防範禽流感疫情。

動物防疫所呼籲，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，要立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，確保產業安全。

彰化縣政府呼籲，請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

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