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照護費壓垮新北弱勢家庭　圓融行善團「1人1千」接龍伸援20萬

▲照護費壓垮新北弱勢家庭 圓融行善團「1人1千」伸援20萬。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團成員陳安正（左3）將善款交給徐女士（左4），召集人許誥（右1）、三重分局民防組巡佐宋振明（右2）、社會局副局長許秀能（左1）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區一位徐女士的先生因腦溢血，送醫急救搶回一命，卻因裝設氣切管、鼻胃管及尿管等3管，必須入住護理之家由專人照護，龐大的照護費用造成沉重負擔，經新北市文山社福中心轉介媒合，圓融行善團以1加1接龍方式，短時間內即募集20萬元，今（10日）中午由行善團和社會局副局長許秀能等人，將善款送達，徐女士表示由衷的感謝。

文山社福中心主任林沂儒表示，徐女士的先生來自香港，原從事外送員工作，加上徐本身在通訊行上班，租屋新店，原可支應生活開銷；但她先生去年4月間因腦溢血送醫急救，雖搶回一命，卻因多管照護，必須入住護理之家。

▲照護費壓垮新北弱勢家庭 圓融行善團「1人1千」伸援20萬。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團召集人許誥（中）和成員陳安正（右1）將善款送到文山社福中心，並關心徐女士一家（左）生活狀況。

林沂儒說，社工林湘瑜幫案家申請每月身心障礙基本保證年金5605元，以及身障者日間照顧及住宿式照顧費用補助1萬7000元，合計2萬2605元，但因徐女的先生血氧濃度低，必須使用製氧機，以及其他醫療耗材和差額，每月仍需自付2萬5000元，案家無力負擔，生活陷困。

身兼三重義警中隊長、圓融行善團召集人許誥和成員陳安正及三重分局民防組巡佐宋振明，於10日中午將圓融200人每人1千元共20萬元的善款，送到文山社福中心，當面交由徐女士。徐女士表示先生昏迷不清，手腳僵硬，但她要代為感謝圓融相助度過難關。

▲照護費壓垮新北弱勢家庭 圓融行善團「1人1千」伸援20萬。（圖／新北市社會局提供）

▲徐女士代先生寫了一張感謝卡，感謝圓融行善團。

許誥表示，圓融行善團2022年迄今共急難救助了12案，總金額有189萬1500元，絕大多數的個案都是由各社福中心和區公所社文課所提報，每個案都經過社工嚴謹的評估，以及行善團員實地的訪視，目前行善團成員有331人，堅持1人1千，細水長流，幫助真正需要的人。

社會局副局長許秀能除感謝圓融外，亦同時提供實物銀行成人紙尿片、看護墊及一份年菜等，並祝福案家能早日康復。

▲照護費壓垮新北弱勢家庭 圓融行善團「1人1千」伸援20萬。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局副局長許秀能（左3）同時提供實物銀行成人紙尿片、看護墊及一份年菜給徐女士一家。

▲照護費壓垮新北弱勢家庭 圓融行善團「1人1千」伸援20萬。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局副局長許秀能（左1）關心徐女士一家生活（左3）為主責社工林湘瑜。

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