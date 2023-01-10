▲過年送禮最佳選擇，新北「貢寮鮑」特色伴手禮盒。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「貢寮鮑」九孔鮑及黑盤鮑，飼養於潮汐換水的潮間帶養殖池，養殖達人培育出來的貢寮鮑肉質飽滿、鮮美彈牙，貢寮區漁會及貢寮鮑養殖達人們，精選在地安心優質貢寮鮑為原材料，推出多款由珍饌海味貢寮鮑製作的各式特色禮盒，絕對是2023年走親訪友特色伴手禮首選。此外，零用藥養殖及新北市漁業處上市前抽驗把關，新北「貢寮鮑」是大家可以安心享用的鮮美海味。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，農曆年前，貢寮沿海地區的漁家會開始挑選最新鮮的貢寮鮑，依循各家秘方滷製在地特色年菜-滷貢寮鮑（滷九孔鮑和滷黑盤鮑），這是依據貢寮鮑肉質及味道等特性製作的在地風味年菜，品嚐過的都說讚！如今有更多貢寮鮑養殖業者投入貢寮鮑加工，陸續推出貢寮區漁會的「九孔調理鮑禮盒」、「紅燒珍珠鮑魚罐頭」。

▲安永鮮物「台灣貢寮九孔鮑魚」。

另外，大鼻哥的「磯煮貢寮鮑」，仁和鮑魚的「仁和九孔禮盒（九孔醬、椒麻九孔罐頭）」，藻堂的「藻・一碗麵醬禮盒（九孔鮑干貝XO醬、石花菜麵）」及海洋牧場的貢寮鮑組合（九孔鮑干貝XO、醬純烏魚子醬、鮑魚香腸、櫻花蝦香腸、吻仔魚香腸、即食九孔鮑、海洋牧場九孔鮮Q卷)」等各式貢寮鮑即食產品禮盒組，並於年節前夕陸續推出優惠折扣、滿額免運等各式優惠方案。

此外，新北市漁業處媒合「安永鮮物」健康超市採購新鮮貢寮鮑，結合日本創新細胞活存冷凍技術（CAS，Cells Alive System）百分百封存貢寮鮑的鮮度及營養，解凍後就像剛採收般新鮮，在安永鮮物各門市據點及安永鮮物線上商城都可買到這份來自東北角的天然海味。

▲海洋牧場貢寮鮑組合。

漁業處長張麗珍表示，為了便利民眾品嚐貢寮鮑這一美味海鮮，除了鮮凍宅配外，貢寮鮑養殖業者更在農曆年前陸續推出了高貴不貴，好吃又好看的各式貢寮鮑年節禮盒，這絕對是春節最夯的伴手禮。

▲仁和鮑魚「仁和九孔禮盒」。

▲藻堂的藻・一碗麵醬禮盒。

▲貢寮區漁會「九孔調理鮑禮盒、紅燒珍珠鮑魚罐頭」。

▲大鼻哥「磯煮貢寮鮑」。

【訂購資訊】

● 2022貢寮鮑：http://www.gongliao-abalone.com.tw

● 貢寮區漁會：http://www.klfashop.org.tw

● 藻堂：https://www.rakuten.com.tw/shop/chance

● 大鼻哥：https://reurl.cc/eW4LzM

● 仁和鮑魚：https://reurl.cc/qZjrYg

● 安永鮮物：https://www.anyongfresh.com/product/11753

● 海洋牧場：https://reurl.cc/Z15Zyl