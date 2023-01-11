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中國停發簽證　抗議日本強化入境管制！日企業：根本沒差

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

▲日本強化中國旅客入境限制，引發北京當局反彈。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中國因不滿各國針對陸客強化入境限制，因此停發日韓公民赴中簽證。中國外交部發言人汪文斌10日譴責各國歧視，中國駐日大使館則是在當晚正式宣布，暫停核發日本人的赴中簽證。儘管中國此舉是為了反制他國，但經日媒實際採訪，日本企業直言，「其實根本沒差。」

根據《富士新聞網》報導，中國12月底閃電宣布放棄清零政策，並全面放寬入境限制，使各國不敢大意，接連宣布加強對中國旅客的入境限制，此舉卻引發北京當局與中國公民的強烈不滿。近日網路消息傳出，中國將暫停核發日韓公民赴中簽證，中國外交部發言人汪文斌10日則對此做出回應。

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

▲日本是中國解封後，當地民眾最想去旅遊的國家之一。（圖／路透）

汪文斌指出，「令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」儘管句句語帶譴責，但卻沒正面回應是否停發簽證。

中國駐日大使館則是在10日晚間9時突然透過官網宣布停發日本公民的簽證，並稱若有任何變動會再另行通知。

對於突如其來的公告，《富士新聞網》也特地採訪到了與中國有商務交流的日本企業的看法。豐田汽車表示，「目前並無任何影響，未來將持續關注後續情況。」三菱電機則指出，「自從中國疫情爆發後，原則上公司內部就不鼓勵到中國出差，因此目前並未有任何影響。」

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