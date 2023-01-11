館長認證：國民黨被罵「會改進」　民進黨被罵就罵回去

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢10日晚間直播中認為，民進黨敗選至今，依然沒有任何改進，而且國民黨被罵會改進，因為當民進黨在野的時候，會在立法院跳「霹靂舞」，但是現在罵民進黨，就會被民進黨罵回去。

▲館長認證，國民黨被罵會改進，但是相較之下民進黨被罵就罵回去。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長表示，以前罵民進黨是為了讓民進黨變得更好，「我們也是忠言逆耳，良藥苦口」結果被側翼打成王X蛋，所以現在民進黨是不能給人家講的。

館長接著說，2018年民進黨大敗之後，代理主席卓榮泰來拜訪他，在國人面前說，「給我們民進黨一個機會」，這一次大敗之後，賴清德四處傾聽基層黨員心聲，結果基層黨員只檢討4個人：王世堅、高嘉瑜、朱學恒、陳之漢。

▲館長對於民進黨敗選，他自己要負四分之一責任，相當傻眼。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長進一步解釋，因為王世堅、高嘉瑜這兩個人的行為屬於「背刺」，為什麼不開除黨籍，至於朱學恒、陳之漢則是整天在網路上抹黑民進黨，希望在網路上把這兩個人X死。

館長傻眼表示，這是「民進黨檢討大會」，還是「民進黨找戰犯大會」？原來民進黨會輸，他要負四分之一的責任？