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立法院延會處理發現金？　朝野共識13日協商

▲▼黨團協商總預算案。（圖／翻攝自國會頻道直播）

▲朝野立委今晚繼續為協商總預算案挑燈夜戰。（圖／翻攝自國會頻道直播）

記者呂晏慈／台北報導

針對是否有可能在農曆春節前普發6千元現金，立法院朝野黨團10日晚間取得共識，將在13日由立法院長游錫堃召集朝野協商討論是否延會，游並推估立法時程說，倘若16日院會將草案逕付二讀，還須經總統公告1天，且發錢也是要地方政府來發，地方政府會人仰馬翻；民進黨團總召柯建銘幫腔說，（國民黨）不要講什麼4天就發錢，給人家不當的期待。

國民黨立委謝衣鳳今天晚間在朝野協商時提醒，若是在過年前沒有辦法通過條例和特別預算，就沒有辦法執行（發現金）；柯建銘回應，他知道國民黨團提出「稅收超徵特別條例」草案的內容，但他主張應該總預算案先，再來處理這些，行政院將在本周四提出草案，由於現在已經沒有程序委員會，要將草案變成院會報告事項，勢必需要朝野協商，「我們13日以後再來處理這一題，因為現在講都沒用」。

柯建銘指出，立法院除了國民黨、民進黨，還有兩個在野黨，時代力量贊成發現金嗎？他不知道，民眾黨贊成嗎？他也不知道，如果有意見差異，如何在1天完成（立法）？包括是否要逕付二讀或付委，就是一個問題了嘛！要排除朝野協商可以，但要4個黨團都同意，這個困難度有夠高，怎麼可能4天後就發現金？

國民黨團總召曾銘宗追問，到底要不要延會，這涉及到很多委員13日之後的行程安排，是否要延會到19日，之後再來講排什麼議程？柯建銘說，委員會要走多久，曾銘宗自己想像，大家都沒有共識，如何處理？之後還有預算案，行政院長還要來報告，然後付委審查，有可能在4天內完成嗎？不可能的事情嘛！朝野協商冷凍期要1個月，藍綠兩個就吵多久了，大家對於這個議題可能的想像就是如此嘛！

對此，游錫堃緩頰說，他知道國民黨團很努力的提出「稅收超徵特別條例」草案，但這一定要行政院提出對案，才有辦法併案來處理，若行政院會周四提案，本周五有共識就可以趕快協商了，再來決定要不要延會。柯建銘承諾說，「總預算案過後我們馬上來協商這個事情，協商沒有共識我看什麼事情都不必講了。」

民眾黨團總召邱臣遠幫腔說，他贊同游錫堃的說法，因為行政院沒有對案現在來討論效果有限，當然也肯定國民黨提出特別條例，不過，他要誠摯地呼籲各黨：此案一定要有高度共識，以及行政院提案只針對發現金，還是要納入1000億元提升經濟韌性的部分，這目前都沒有看到，還是要等政院版草案，如果出來禮拜五就來協商。

時代力量黨團總召邱顯智表達不同意見說，發現金要非常謹慎，「稅」的功能就是在財政的重分配，超徵是因為台灣的電子業、機械業出口超出預期，在這樣的經濟成長情況下，有些社會弱勢者並沒有分享到經濟成長的果實，但若普發現金又沒有排富，並沒有照顧到弱勢。他主張，有稅額應該優先去還債，這應該非常謹慎。

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