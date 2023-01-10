　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院10日晚間繼續黨團協商明年度中央政府總預算案，直至晚間9點半仍持續挑燈夜戰。不過，會中出現一幕小插曲，當審查到國安局預算相關提案時，國安局長陳明通疑因不滿國民黨團提案指「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等語，站起身揮手說：「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」民進黨團總召柯建銘也幫腔稱對。

國民黨團提案指出，陳明通擔任台大國發所所長及教授時，即遭批利用學術地位，政學兩棲，面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊，以「國安局長，不回答有關陳教授的事」甩鍋；除了林智堅，同樣為陳擔任論文指導教授的鄭文燦，也接踵遭台大證實論文抄襲而撤銷學位⋯⋯嚴正要求不適任又不適格的國安局長陳明通，應正式向國人公開道歉，並知所進退，立即請辭下台。

今晚立法院進入第二輪總預算案協商時，陳明通應邀與會，但對於國民黨團的提案表達不滿。柯建銘先說，「絕對給你（國民黨團）保留啦，寫到林智堅的絕對給你表決！」

陳明通也起立向立法院長游錫堃表示，「我還是要說明一下，林智堅的案子，很確定是一個冤案！」柯建銘說，「啊對對對」；陳明通並揮揮手說，明天法院要開庭了（指台北地方法院11日下午將再度開庭），所有的證據包括國民黨團總召曾銘宗、立委溫玉霞都看過，「這是個冤案，我在這裡必須說明，通過這樣的東西，我沒辦法接受。」游後裁示該案保留。

ET快訊
你對A片成癮了？靠「這8點可秒測」　戒除方法曝光
住飯店「茶包沒拿」阿姨笑了！　鄉民1原因反問：幹嘛不帶走
網傳電水壺燒開水有毒？　專家給答案了
快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5罪狀」：立刻總辭　欠債不能欠過年
她吃生魷魚嘴巴痛爆！醫一檢查驚見「12顆精子」在蠕動
台灣「第一女優」無罩激凸搭地鐵！尖挺2點挨轟影響市容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

立法院延會處理發現金？　朝野共識13日協商

「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

又有大秘寶！新竹12億工程「挖出500噸廢棄物」　名嘴：這就五星級

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

立法院延會處理發現金？　朝野共識13日協商

「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

又有大秘寶！新竹12億工程「挖出500噸廢棄物」　名嘴：這就五星級

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

Mazda「轉子引擎新休旅」預告1／13首演！歐洲搶先開賣台灣再等等

勇士小將鮑德溫態度佳　教頭柯爾盛讚：前途一片光明

國人2022年前11月已刷3.15兆！　全年可能創歷史新高

35歲女星嘴歪遭酸整太大　認動刀自爆「墜樓導致神經壞死」

魔獸「超主動」隊友狂擋！　小甜甜嗨喊：黑人眼光真的colorful

照護費壓垮新北弱勢家庭　圓融行善團「1人1千」接龍伸援20萬

朴炯植新戲「陸版被吳亦凡害播不了」！韓版《青簪行》開播日曝光

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

快訊／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」：應立刻總辭　欠債不能欠過年

你對A片成癮了？靠「這8點可秒測」　想戒除方法曝

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

「爆乳田慎節」出席聯誼活動　驚爆已嫁　

《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬

王世堅怒嗆林智堅草包　新竹3議員籲黨紀處分

竹市黨部喊開除黨籍　王世堅：絕不抗辯

生不如死！內政部公布人口統計　台灣連3年負成長

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

王世堅、竹市議員互嗆　民進黨中央喊團結

「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人

更多熱門

相關新聞

寫歷史！氣候法三讀　確立各部會職責「杜絕踢皮球」

寫歷史！氣候法三讀　確立各部會職責「杜絕踢皮球」

回應國際間「氣候主流化」的趨勢，《氣候變遷因應法》今（10日）於立法院三讀通過，這次《溫室氣體減量及管理法》大修為《氣候變遷因應法》，條文第4條正式將「2050淨零排放目標」入法，碳定價機制正式啟動，將於2024年開徵碳費，也增訂氣候變遷調適專章。

立法院延會處理發現金？　朝野13日協商

立法院延會處理發現金？　朝野13日協商

王世堅、竹市議員互嗆　民進黨中央喊團結

王世堅、竹市議員互嗆　民進黨中央喊團結

「去年買的預售屋也不能賣？」　解讀《平均地權條例》6大問

「去年買的預售屋也不能賣？」　解讀《平均地權條例》6大問

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

關鍵字：

立法院民進黨國民黨民眾黨時代力量

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

當自己家！房客大改造　對比太驚人

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面