立院挑燈協商　陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院10日晚間繼續黨團協商明年度中央政府總預算案，直至晚間9點半仍持續挑燈夜戰。不過，會中出現一幕小插曲，當審查到國安局預算相關提案時，國安局長陳明通疑因不滿國民黨團提案指「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等語，站起身揮手說：「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」民進黨團總召柯建銘也幫腔稱對。

國民黨團提案指出，陳明通擔任台大國發所所長及教授時，即遭批利用學術地位，政學兩棲，面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊，以「國安局長，不回答有關陳教授的事」甩鍋；除了林智堅，同樣為陳擔任論文指導教授的鄭文燦，也接踵遭台大證實論文抄襲而撤銷學位⋯⋯嚴正要求不適任又不適格的國安局長陳明通，應正式向國人公開道歉，並知所進退，立即請辭下台。

今晚立法院進入第二輪總預算案協商時，陳明通應邀與會，但對於國民黨團的提案表達不滿。柯建銘先說，「絕對給你（國民黨團）保留啦，寫到林智堅的絕對給你表決！」

陳明通也起立向立法院長游錫堃表示，「我還是要說明一下，林智堅的案子，很確定是一個冤案！」柯建銘說，「啊對對對」；陳明通並揮揮手說，明天法院要開庭了（指台北地方法院11日下午將再度開庭），所有的證據包括國民黨團總召曾銘宗、立委溫玉霞都看過，「這是個冤案，我在這裡必須說明，通過這樣的東西，我沒辦法接受。」游後裁示該案保留。