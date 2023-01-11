「房子不是我的」！準新娘拒打掃新房　網傻眼：和流水席公主結拜？

▲準新娘因房子不在她名下，拒絕打掃新婚房。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



實習記者林郁婷／綜合報導

流水席準新娘因買房該掛誰名字被未來小姑爆料，延燒出一系列新聞，不料一名女網友也因新房打掃問題和男友吵架。她表示，男友某天打電話要求她去未來的新房打掃，由於那間房掛在男友父母的名下，於是她以「房子不是我的」為由拒絕，對方聽完很生氣，還一直已讀不回，她於是上網討拍，沒想到反遭網友嗆「是和流水席公主結拜了嗎？」

原PO在「匿名公社」發文表示，她和男友即將在3月步入婚姻，目前已經訂婚，而準公婆有提供一間房給他們當婚房，但因為是新屋，傢俱都要另外買，某天男友打電話來說自己要上班，要她先去打掃房子，這樣新傢俱才能進來。

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原PO覺得很不公平，並說明了自己的論點，「1.我們都還沒結婚房子也不是我的名字；2.房子是他爸媽的名字為什麼不叫他爸媽去？；3.還沒結婚就使喚我根本沒尊重我」。沒想到男友聽完生氣地掛電話，甚至完全已讀不回，讓她相當傻眼，「我想問問大家，到底是他錯還是我錯？」

貼文一出，多數網友不認同原PO，認為原PO根本是公主，「房子是他爸媽的，妳就別去住，依妳的腦邏輯，妳就自己買房，去打掃妳自己的房」、「好喔，妳以後住進去要記得付房租！」、「不要娶了！結案」、「光多打掃一天新房就能計較成這樣子了，往後有計較不完的事跟吵不完的架，覺得委屈乾脆就不要結婚」。

也有人逆風挺準新娘，「說真的男友讓人感覺很差，早幾天提議兩人去整理不行？非要拖到最後再來個『我要上班，妳去做』」、「一起打掃啊！為什麼還沒結婚就開始使喚未婚妻了，男的要上班就請假啊！以後是不是婚後都用上班理由都叫女的掃？」、「一早就被叫去打掃，要是我也不爽，早就可以去掃了，為什麼要拖到家具到的前一天才趕女友去掃呢？男生根本就是沒規劃的人」。